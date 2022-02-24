سر جلاش الحلواني الأصلية أعملي الجلاش بالكنافة بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم طري وهش

يعتبر الجلاش من أنواع الحلويات اللذيذة والمحببة لدى العديد من الأشخاص ويتكرر إعداده كثيرا خاصة في فصل الشتاء حيث يمنح الجسم الطاقة والحيوية والدفء ويمكن إعداد الجلاش بطرق كثيرة ومختلفة وسنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير الجلاش بالكنافة والعسل ويمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة بمكونات متوفرة لديك، وبدون تكاليف مرتفعة.

طريقة تحضير الجلاش بالكنافة والعسل في المنزل

يمكنك صنع الجلاش بالكنافة والعسل لأفراد عائلتك بسهولة في دقائق معدودة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

لفة من رقائق الجلاش الجاهزة.

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن المذابة.

طريقة التحضير:

أحضري مقلاة وضعي القليل من السمن وارفعيها على نار هادئة.

أضيفي الكنافة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على لون ذهبي.

بعد تمام الحصول على اللون الذهبي أضيفي ربع كوب من الشربات مع استمرار التقليب حتى تتشرب الكنافة بالشربات.

وقومي بدهان شريحتين من الجلاش بالسمن بإستخدام الفرشاة ثم يتم إضافة الكنافة ثم قومي بلف الجلاش حتى الانتهاء من الشريحتين بالكامل.

يتم إحضار صينية مع دهانها بالزيت أو السمن ثم يتم تقطيع شرائح الجلاش الملفوفة من ٤ إلى ٥ قطع حسب الرغبة

ثم يتم رص أصابع الجلاش في الصينية و يتم تكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية الجلاش كلها.

قومي بإشغال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ثم يتم وضع الصينية على الرف الأوسط من الفرن وتركها لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك يتم إشعال الشواية ونقل الصينية تحتها لمدة خمس دقائق حتى يتم الحصول على اللون الذهبي.

بعد تمام النضج يتم إخراج صينية الجلاش من الفرن وسكب الشربات عليه ويتم تركه حتى يبرد.

طريقة عمل الشربات

يمكنك صنع شربات الجلاش بكل سهولة وطريقة تحضيره كالآتي: