نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات هندية طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفة وتنعيمة ومنع تساقطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر بالنسبة الى المراة هو تاج على راسها وهو من أهم ملامح جمال المرأة. ويحتاج الشعر الى العناية المستمرة بشكل يومى وهناك بعض المشكلات التى يتعرض لها الشعر. بسبب استخدام بعض المكونات على الشعر مما يسبب تلفه وتساقطه ويكون بشكل غير جيد. ويوجد بعض الوصفات التى تحافظ على الشعر ويعمل على تطويله وتكثيفه وكذلك تنعيمه و إعطاء الشعر اللمعان والبريق الجذاب. وسوف نوضح خلال هذا المقال افضل الوصفات المميزة للعناية بالشعر.

انواع الشعر

يختلف نوع الشعر من امرأة او شخص دون الآخر ويرجع ذلك الى طبيعة الشعر الخاص بكل امراة وهناك عدة انواع من الشعر وكل نوع يحتاج الى معاملة خاصة. ولذلك يجب على سيدة او امراة معرفة نوعية الشعر الخاص بها حتى تعرف كيفية التعامل معه بالشكل الصحيح.

يوجد من الشعر الشعر الجاف بطبيعته والذى يتعرض للجفاف بعد غسله مباشرة ويرجع ذلك إلى نقص إفراز الغدة الدرقية.

كما يوجد الشعر الدهنى وهو الشعر الذى يحتفظ بالزيوت بداخلة.

أيضا الشعر المختلط حيث تكون فروة الرأس دهنية فى يكون أطراف الشعر جافة وتتقصف.

وصفات لتطويل الشعر

سوف نوضح اهم الوصفات التى تتماشى مع جميع أنواع الشعر فى الخطوات التالية

اولا وصفة الجرجير لتطويل الشعر

مكونات الوصفة

مقدار كوب من زيت الجرجير.

ثم كوب من اللبن الزبادى.

يتم خلط المكونات معا ثم وضع مقدار من الخليط على فروة الرأس.

يترك الخليط مدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر الوصف يوميا.

وصف السمسم والزنجبيل لتطويل الشعر

مكونات الوصفة

مقدار ملعقة من الزنجبيل المطحون ناعم.

مع خمس ملاعق من زيت السمسم.

تخلط المكونات وتوضع على فروة الراس وتدلك جيدا وتغطية الشعر وتترك لمدة نصف ساعة

. ثم يغسل بالماء الفاتر مع الشامبو.

وصفة الخردل وزيت الزيتون لتطويل الشعر

مكونات الوصفة

ثلاث ملاعق من الخردل.

مع خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ثم حبتان من البيض.

خلط البيض مع المكونات الاخرى جيدا ثم توضع على فروة الرأس مع تدليك فروة الرأس جيدا مع الشعر.

تغطية الشعر وترك الخليط على الراس مدة نصف ساعة.

غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر الوصف ثلاث مرات فى الاسبوع.

وصفة الصبار لتطويل الشعر وتكثيفة وتنعيمة

مكونات الوصفة

أربع ورقات من ورق الصبار مع أربع ملاعق من ماء الورد.

استخراج هلام الصبار الصافي ويخلط مع ماء الورد ويوضع فى زجاجة.

بعد غسل الشعر يتم وضع مقدار من الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين.

ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر. تكرر الوصفة ثلاث مرات فى الاسبوع.

وصفات تنعيم الشعر

وصفة اللبن والشوفان لفرد الشعر

خلط نصف كوب من اللبن مع نصف كوب من الشوفان وتوضع على الشعر مع التدليك ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو.

وصفة الزيوت لتنعيم الشعر