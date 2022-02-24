بمقادير مرملة أعملي كور البسبوسة بالقشطة بطريقة الحلواني السرية بأحلي وألذ طعم ممكن تدوقيه

تعتبر الحلويات من أكثر أنواع المأكولات التي يمكن لأي إنسان أن يستغني عنها لأنها تبدو بطعم لذيذ بالإضافة إلى أنها مفيدة في حياة كل إنسان سواء كبير أو صغير، لأن الحلويات تعتبر غذاء المخ وخلاياه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها يوميا وكذلك تساعد على تظبيط معدل إفراز الهرمونات في داخل الجسم وتحسن من بناء العضلات والأنسجة لذلك علينا بأن نتناول قدر بسيط من هذه الحلويات على حسب حاجة الجسم ويجب علينا بأن لا نفرط في تناولها حتى لا نصاب بالعديد من الأمراض ومنها مرض السكر أو مرض السمنة المفرطة وعلينا بأن نتناول قدر بسيط منها على حسب مايكفى حاجة الجسم.

وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات التي يمكننا تناولها وهي البسبوسة أو الكنافة أو الجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة التي يمكننا تناولها، وتعتبر البسبوسة من ألذ وأروع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال لأنها تبدو بطعم رائع، وتعتبر البسبوسة من الحلويات التي تقدم بعدة أشكال ومنها يوجد البعض من الناس يقومون بعمل البسبوسة بالشيكولاتة أو بالكريمة أو بالقشطة أو بالمكسرات أو العديد من الإضافات الأخرى العديدة، وتعتبر البسبوسة بالقشطة من أنواع الحشوات اللذيذة التي يمكننا تناول البسبوسة بها لأنها تضيف إليها نكهة رائعة.

مكونات كور البسبوسة بالقشطة

عبوة واحدة من البسبوسة.

كوب واحد من السمنة.

عبوتان من الزبادي.

ثلاث عبوات من القشطة.

ربع كوب من الحليب لذوبان القشطة.

نصف كوب من الحليب لعجن البسبوسة.

كمية من الشربات.

طريقة عمل كور البسبوسة بالقشطة