طريقة عمل كباب حلة باللحمة بوصفات مختلفة في البيت

طريقة عمل كباب حلة باللحمة واحدة من الوجبات التي يحتاج الكثير من السيدات الي معرفة أفضل طريقة للقيام بها في المنزل، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أفضل واسهل طريقة عمل كباب حلة باللحمة وتعد اكلات اللحوم من الاكلات الشهية واللذيذة التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات ويعد كباب الحلة من اشهي أنواع اللحوم التي يمكنك تناولها.

طريقة عمل كباب حلة باللحمة

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن لكل سيدة عمل كباب حلة باللحمة من خلالها، ونقدم لكم في السطور التالية أفضل طريقة لعمل كباب الحلة باللحمة بخطوات سهلة وبسيطة جداً، ويمكن لكل سيدة القيام بها لأول مرة والحصول علي طعم شهي ولذيذ جداً ويمكنك تقديم هذه الوجبة في المناسبات العائلية والعزومات فهي وجبة مميزة جداً وشهية وتمتلك طعم رائع.

مقادير عمل كباب حلة باللحمة

1 ملعقة كبيرة من الزبدة. 4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كيلو من اللحم المقطع الي مكعبات. نصف كيلو بصل مقطع الي شرائح.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة واحدة من القرفة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 حبة من الفلفل الرومي المطحون.

كوب واحد من الماء المغلي.

خطوات عمل كباب حلة باللحمة

احضري مقلاة وقومي بوضعها علي نار متوسطة ثم قومي بوضع الزبدة والزيت بها واتركيها حتي تذوب.

قومي بإضافة اللحم علي النار وقومي بتقليبه حتي يتغير لونة.

قومي بوضع البصل الي اللحم وقومي بتقليبه حتي يذبل البصل وتبدا قطع اللحم في النضوج تماما.

قومي بإضافة البهارات الي المكونات وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.

الان قومي بإضافة الماء الي المقلاة وغطي المقلاة بعد ذلك واتركي اللحم حتي ينضج تماما وتجف الماء.

قومي بإضافة الفلفل الي اللحم وقلبيهم معا واتركيهم حتي يذبل. الان اصبح كباب الحلة جاهز للتناول.

وبذلك نكون قدمنا لكل سيدة أفضل طريقة عمل كباب حلة باللحمة علي الطريقة المصرية التي تعد من افضل الطرق التي يمكنك القيام بها ويمكنك تناول هذه الوجبة بجانب البطاطس المقلية.