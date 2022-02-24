أعملي الكبدة البلدي على أصولها بخلطة وتتبيلة خطيرة وبطعم وريحة جنان

تعتبر الكبدة من أكثر المأكولات التي يمكننا عملها بالعديد من الطرق حيث يوجد البعض من الناس يقوم بعملها إما كبدة بانيه أو كبدة شرائح وتسمى الكبدة الإسكندراني، وتعتبر الكبدة من أكثر المأكولات التي يحتاجها جسم الإنسان لأنها مهمة وضرورية حيث تعتبر الكبدة هي مصدر لضخ الدم في جسم الإنسان بالإضافة إلى أنها تعمل على بناء أنسجة الجسم وتغذية جسم الإنسان لذلك علينا بأن نقوم ونواظب على تناول الكبدة حتى نستفاد من القيمة الغذائية التي توجد بداخلها، حيث نجد أن الغالبية العظمى من الناس.

عندما يرغبون بتناول الكبدة يقومون بشرائها من بعض محلات المطاعم الخارجية التي تعمل على تقديمه بأغلى الأسعار بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض ويرجع السبب في ذلك هو أن الكبدة هي من أكثر المأكولات التي تلتقط الكثير من الميكروبات والملوثات المحملة في الجو والتي تعمل في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذه الساندوتشات من محلات المطاعم، ونلاحظ البعض الأخر من الناس يقومون بشراء الكبدة من المحلات التجارية التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار.

مكونات الكبدة البلدي

كيلو واحد من الكبدة البلدي.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبتان من البصل.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع كوب من الخل.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل الكبدة البلدي