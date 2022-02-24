بعجينة قطنية ومورقة توريق أعملي الباتيه بالجبنة في المنزل بطعم هش ولذيذ وأحلى من الجاهز

يعد الباتيه بالجبنة من احلى وأخف المخبوزات التى يعشقها الأطفال والكبار ويفضلونها كثيراً كوجبة للإفطار أو للعشاء، ويتمتع الباتيه بمذاق مميز ولذيذ، وتحتوي وجبة الباتيه بالجبنة على قيمة غذائية متكاملة بالنسبة للأطفال نفس م الوجبات الخاصة والخفيفة خلال فترة اليوم الدراسي حيث يعطيهم الطاقة التى تكفيهم طوال اليوم، وقد تظن بعض الأمهات أن طريقة تحضيره صعبة لكنها سهلة للغاية، سوف نقوم بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الباتيه بالجبنة والزيتون

المقادير:-

٤ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب الا ربع كوب من الحليب الدافئ.

كوب الا ربع من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

مقادير الحشوة:-

جبن فيتا أو اسطنبولي حسب الرغبة.

كوب من الزيتون الأسود المخلي.

مقادير دهن الوجه:-

حليب.

قهوة سريعة الذوبان.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير