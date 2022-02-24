جسمك هينور..مكون ضعيه على ليفة الاستحمام مرة واحدة لازالة سواد السنين وتبييض فوري للجسم والبشرة

تعتبر وصفة وماسك السكر والليمون لتفتيح البشرة من أفضل الوصفات الطبيعية المجرّبة من قبّل العديد من السيدات، فالبشرة ومشاكلها هي أكثر ما يهم المرأة فالحصول على بشرة خالية من أي مشاكل هي حلم كل فتاة، كما أن الاعتماد على الوصفات الطبيعية أفضل بكثير من الاعتماد على الكريمات التي تحتوي في تكوينها على مواد كيميائية ضارة، وسنوضح لكم بالتفصيل كيفية تحضير الماسك في المنزل وأبرز فوائده على البشرة.

طريقة تحضير ماسك السكر والليمون لتفتيح البشرة

قومي بوضع نصف كوب كبير من عصير الليمون على كوب كبير من السكر الأبيض

وقومي بتقليب المزيج جيدًا حتى يصبح قوامه متجانس تمامًا.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء النقي والغسول

ثم ابدئي في وضع المزيج على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية حتى تستفاد منها خلايا البشرة.

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا من على البشرة

وقومي بفركه من عليها وغسل البشرة بالماء النقي جيدًا حتى تصبح نظيفة وخالية من آثار المزيج تمامًا.

كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى شهر كامل وتمتعي ببشرة ناعمة وخالية من أي شوائب وتجاعيد.

أهم فوائد الليمون للبشرة