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عمر شويل - جدة جسمك هينور..مكون ضعيه على ليفة الاستحمام مرة واحدة لازالة سواد السنين وتبييض فوري للجسم والبشرة - ثقفني
تعتبر وصفة وماسك السكر والليمون لتفتيح البشرة من أفضل الوصفات الطبيعية المجرّبة من قبّل العديد من السيدات، فالبشرة ومشاكلها هي أكثر ما يهم المرأة فالحصول على بشرة خالية من أي مشاكل هي حلم كل فتاة، كما أن الاعتماد على الوصفات الطبيعية أفضل بكثير من الاعتماد على الكريمات التي تحتوي في تكوينها على مواد كيميائية ضارة، وسنوضح لكم بالتفصيل كيفية تحضير الماسك في المنزل وأبرز فوائده على البشرة.
طريقة تحضير ماسك السكر والليمون لتفتيح البشرة
- قومي بوضع نصف كوب كبير من عصير الليمون على كوب كبير من السكر الأبيض
- وقومي بتقليب المزيج جيدًا حتى يصبح قوامه متجانس تمامًا.
- اغسلي بشرتك جيدًا بالماء النقي والغسول
- ثم ابدئي في وضع المزيج على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية حتى تستفاد منها خلايا البشرة.
- اتركي المزيج لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا من على البشرة
- وقومي بفركه من عليها وغسل البشرة بالماء النقي جيدًا حتى تصبح نظيفة وخالية من آثار المزيج تمامًا.
- كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى شهر كامل وتمتعي ببشرة ناعمة وخالية من أي شوائب وتجاعيد.
أهم فوائد الليمون للبشرة
- يعمل الليمون على تجديد خلايا البشرة ويخلصها من أي خطوط رقيقة وتجاعيد تدل على الشيب
- كما أنه يقضي على بقع الوجه الداكنة.
- يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يفيد البشرة مما يؤدي إلى تجديد خلاياها
- ويؤدي أيضًا إلى المحافظة على مرونة البشرة ونعومتها.
- يعالج الليمون حبوب الشباب التي تظهر وخاصة في فترات المراهقة سواء للفتيات أو الرجال حيث أنه يحتوي على حمض الأسكوربيك الذي يقتل البكتيريا التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة.
- يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعالج ندوب البشرة ويقضي عليها نهائيًا.
- كما أن الليمون يعمل على التخلص من ترهلات البشرة والقضاء على الجلد الزائد
- ويعزز صحة جلد الإنسان ويخلصه من أي جلد ميت.
- ينقي البشرة من السموم والبكتيريا التي قد تصيبها بفعل كريمات ضارة أو مستحضرات التجميل أو بفعل عوامل الجو الطبيعية.
- مرطب جيد للبشرة والشفتين حيث أن وضعه على الشفاه يقشرها جيدًا ويؤدي إلى ترطيبها ترطيب يدوم لفترات طويلة.
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