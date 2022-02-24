سر نجاح الكيك بالمقادير أعملي كيك البرتقال الاقتصادي بطريقة هشة وخفيفة ألذ وأطعم كيك تفطري بيه

تعتبر كيكه البرتقال من أشهى وأطعم الكيكات المشهورة فى المطبخ المصرى حيث تمتاز بسهوله تحضيرها ومذاقها الرائع وتعد طريقه كيك البرتقال من اسهل الطرق لسهوله مكوناتها ولتواجدها فى كل بيت وبسبب إعجاب كيك البرتقال لكل أفراد الاسرة، اصبح كيك البرتقال متداول بين كل السيدات، حيث أن لكيك البرتقال العديد من الطرق لصنعها، فمن الممكن أن تحضر بالبرتقال الطازج أو مشروب غازى بنكهه البرتقال لكل منهما مذاق مختلف، وسوف نقدم فى هذا المقال عده طرق لتحضير كيك البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

مكونات كيك البرتقال

2 كوب دقيق.

واحد كوب سكر.

3 بيضات.

نصف كوب زيت او سمن حسب الرغبه.

معلقه كبيرة بيكينج باودر.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

قشر برتقاله واحده.

معلقه صغيره من الملح.

كيس فانيليا.

معلقه خل.

خطوات عمل كيك البرتقال

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والبيكينج باودر ورشه الملح.

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع بداخله 3بيضات وكوب السكر ونصف كوب زيت أو نصف كوب من السمن والفانيليا وقشر البرتقال.

ثم نقوم بخلط كل المكونات فى الخلاط الكهربائي حتى تتمازج كل المكونات.

نحضر قالب مدهون بالسمن والدقيق ،ثم نسكب الخليط فى وعاء الدقيق والبيكينج باودر،ثم نضع معلقه الخل ونقلب جيداً الخليط حتى يمتزج مع بعضه.

نقوم بتسخين الفرن على درجه حراره 180 ونترك القالب لمده نصف ساعه حتى ينضج،ويخرج من الفرن.

طريقه اخرى لعمل كيك البرتقال

تمتاز كيكه البرتقال أن لها عده طرق، ومن طرقها المختلفه صنعها بالمشروب الغازى بنكهه البرتقال، فهو يسهل علينا صنعها فى كل فصول السنه دون أن نحتاج البرتقال الطازج.

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

فانيليا.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

بيضتين.

معلقه صغيره من الملح.

مشروب غازى بنكهه البرتقال.

طريقه التحضير