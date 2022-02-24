لأحلي قطايف في رمضان بدون تكاليف وبكل سهوله وطريقة صحية وفي المنزل

القطايف من ألذ وأحلى المعجنات والحلويات والتي يتم عملها خاصة في شهر رمضان، وذلك لمذاقها الرائع وطعمها المميز فهى تحتوى على قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً لجسم الإنسان، وكما أن لها وصفات عديدة ومميزة يمكن أن تصنعها السيدات في المطبخ بجميع أشكالها ومذاقها اللذيذ، ويمكن أن تشكلها بأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة منها حشوة الجبن، أو حشوة اللحمة المفرومة، أو حشوة الفراخ وهى طريقة سهلة التحضير وكما أن معظم مكوناتها موجودة في المنزل وغير مكلفة، ولذلك يمكن عملها في المنزل بطرق سهلة وأمنة وصحية، والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها بعد وجبة الإفطار .

طريقة عمل عجينة القطايف ومكوناتها

مكونات عجينة القطايف

كوبان من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

كوب من الماء.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

مكونات عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير