نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلي قطايف في رمضان بدون تكاليف وبكل سهوله وطريقة صحية وفي المنزل في المقال التالي
القطايف من ألذ وأحلى المعجنات والحلويات والتي يتم عملها خاصة في شهر رمضان، وذلك لمذاقها الرائع وطعمها المميز فهى تحتوى على قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً لجسم الإنسان، وكما أن لها وصفات عديدة ومميزة يمكن أن تصنعها السيدات في المطبخ بجميع أشكالها ومذاقها اللذيذ، ويمكن أن تشكلها بأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة منها حشوة الجبن، أو حشوة اللحمة المفرومة، أو حشوة الفراخ وهى طريقة سهلة التحضير وكما أن معظم مكوناتها موجودة في المنزل وغير مكلفة، ولذلك يمكن عملها في المنزل بطرق سهلة وأمنة وصحية، والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها بعد وجبة الإفطار .
طريقة عمل عجينة القطايف ومكوناتها
مكونات عجينة القطايف
- كوبان من الدقيق.
- كوب من اللبن.
- نصف كوب سميد.
- نصف كوب سكر.
- كوب من الماء.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
مكونات عمل الشربات
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- ضعي جميع المكونات في طبق عميق وهى كوبان من الدقيق كوب من اللبن نصف كوب سميد نصف كوب من السكر كوب من الماء ملعقة صغيرة من الفانيليا رشه صغيرة من الملح ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم خلطهم بالمضرب اليدوي لكى تتجانس المكونات جيدا.
- ضعي الخليط في براد الشاي ثم نحضر طاسة مسطحة وضعيها على النار لكى تسخن جيدا.
- أحضري البراد الذي به عجينة القطايف ثم قومى بصب الخليط في الطاسة المسطحة على شكل دوائر ثم نسوى القطايف على الجانين حتى تأخذ لونها الذهبي.
- وبعد ذلك يتم خروجها من الطاسة على قماشة قطنية ونتركها لتبرد تماما.
- ثم نضع كمية من المكسرات أو أي حشوة حسب الرغبة ثم نقوم بحشو القطايف ويتم تقفيلها جيدا حتى لا تتساقط منها أي حشوة.
- ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبها زيت حتى يسخن تماما ثم نضع به القطايف حتى يعطينا أحمرار من الوجهين حتى تأخذ لونها الذهبي ثم بعد ذلك نقوم بأخراج القطايف إلى طبق يكون به شربات بارد وذات قوام ثقيل ونقوم بإعداده في طبق التقديم.
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