أعملي المندي بالفراخ والأرز البسمتي على أصوله بالطريقة السعودية بخلطة وطعم لذيذ وشهي

يعتبر المندي من أشهر الأكلات العربية حيث أن الدولة التي قامت بعمل المندي لأول مرة هي اليمن من ثم إنتشرت بكثرة في دول الخليج وخاصة في السعودية، لذلك يطلق عليها أحيانا إسم المندي السعودي ولكن في هذه الدولة يستخدمون في عمل المندي الدجاج أو البتلو أو اللحمة الضاني فهذه الأكلة تشبه كثيرا طريقة الكبسة السعودي، لأن الكبسة تكون عبارة عن أرز بسمتي وقطع من اللحمة وعدد من البهارات فقد تلعب البهارات دورا كبيرا في هذه الأكلة سواء المندي أو الكبسة فهي التي تجعلها مميزة بنكهة ورائحة جذابة.

مكونات المندي بالفراخ

دجاجة واحدة.

كوبان كبيران من الارز البسمتي.

أربع أكواب كبيرة الحجم من شوربة الدجاج.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الزعفران.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

عود قرفة.

خمس فصوص من الحبهان وورق اللورا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من بهارات المندي.

طريقة عمل المندي بالفراخ