لأحلى كوباية شاي.. بسكويت الخلاط بطعم البرتقال هش ومقرمش وسريع جداً في 10 دقائق احلى من الجاهز

لأحلى كوباية شاي.. بسكويت الخلاط بطعم البرتقال هش ومقرمش، فالبسكويت من أخف الأطعمة التي والتي يتم وضعها على مائدة الطعام أو يتم تجهيزها لأطفالك في المدرسة بدلًا من الساندويتشات، ويمكنك تحضير البسكويت بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة، ويعتبر البسكويت من المنتجات التي نشتريها من المحلات ولكن ليست كل المنتجات الجاهزة آمنة على الصحة بل وأنه على الأكثر تكون ضارة لاحتواء معظمها على مواد حافظة تحفظ الأطعمة من الفساد وهذه المواد غير صحية تمامًا.

طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الزبدة البلدي.

نصف كوب سكر أبيض.

عصير برتقال.

عطر برتقال في ملعقة كبيرة واحدة.

قشور برتقال مبشورة.

ملح أبيض.

خطوات التحضير:-

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية حتى يسخن قبل تحضير البسكويت.

ضعي بعض من الزبدة داخل الصينية وضعي عليها ورق زبدة ثم ابدئي في تحضير عجينة البسكويت.

اخفقي السكر وعطر البرتقال والقشور والزبدة الطرية والملح كلها مع بعضها جيدًا بداخل العجانة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي لمدة ثلاث دقائق.

أضيفي الدقيق إلى العجانة مع الخليط وشغليها مرة أخرى حتى تصبح العجينة متماسكة.

وزعي العجينة بداخل الصينية المدهونة وقومي بتسوية سطحها جيدًا ثم قومي بوضع ثقوب على سطح العجينة بالشوكة لعمل أشكال.

ثم قومي بإدخال البسكويت داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

بعد أن ينضج البسكويت داخل الفرن قومي بإخراجه ثم اتركيه حتى يبرد وابدئي بوضعه على لوح التقطيع.

قسمي البسكويت إلى قطع متساوية وابدئي في تقديمه.

أهم الفوائد الصحية للبرتقال

يعمل البرتقال على تقوية العيون حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي العين ويساعد في تحسين الرؤية ويقوي أوعية العين الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماعية حيث أنه يحتوي عى الفلافانون الذي يحمي من الإصابة بسكتة الدماغ.

يحارب الأورام السرطانية حيث أنه يقضي على خلايا السرطان التي تنمو داخل الجسم وتمنع انتشارها.

يحافظ على صحة الجلد والبشرة ويزيد من نضارتها وإشراقها كما أنها يعمل على مرونتها.

طريقة عمل البسكويت الناعم

من أكثر أنواع البسكويت المفصلة لدى الكثيرين هي البسكويت الناعم، يحتاج لتنفيذه المقادير التالية:

السمن مقدار كوب واحد

الدقيق مقدار كوبان

سكر بودرة مقدار ثلاثة أرباع كوب

حليب سائل مقدار 3 ملاعق.

بيكنج بودر مقدار ملعقة صغيرة

القليل من الملح

طريقة التحضير