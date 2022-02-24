نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق منزلية لم تخطر على بالك للتخلص من أعراض البرد وعلاج احتقان الانف وتقوية المناعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البرد من الأمراض الشائعة بفصل الشتاء خاصة هذه الفترة لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، نقوم بالبحث عن علاج طبيعي لنزلات البرد وهذه الأعراض التي نعاني منها هي جزء من عملية الشفاء الطبيعي وهذا يعتبر دليل على الجهاز المناعي يحارب المرض فنجد أننا تخلصنا من نزلات البرد سريعا، وايضا السعال هو من أعراض نزلات البرد وهو يساعد على التخلص من البلغم الذي يسد مسارات الجهاز التنفسي وعلى التى تحمل الجراثيم إلى الرئتين والجسم، سوف نقوم بالتحدث في مقالنا هذا عن طريقة سهلة للتخلص من نزلات البرد.

أولا: علاج احتقان الأنف بماء مالح دافئ

تساعد المياه المالحة عن التخلص من احتقان الأنف ويساعد على إزالة الفيروسات من الأنف، حيث يمكن خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة من صودا الخبز وكمية مناسبة من الماء الدافئ، ثم نقوم بالضغط قليلا أثناء وضع المحلول يستخدم في الأنف باستخدام القطارة وتكرر هذه العملية مرتين يومياً.

ثانياً: الغرغرة بالماء الدافئ والملح لعلاج التهاب الحلق

تساعد الغرغرة على ترطيب الحلق لذلك يمكن الغرغرة بنصف ملعقة من الملح مخلوط بالماء الدافئ أربع مرات في اليوم، يمكن الغرغرة أيضا باستخدام الشاي الدافئ لانه يقوم بتشديد الأغشية المخاطية، ويمكن أيضا الغرغرة بمزيج من العسل الأبيض وخل التفاح.

ثالثاً: الراحة والمحافظة على تدفئة الجسم

حيث يجب الحفاظ على الدفء والراحة عند الإصابة بنزلات البرد لأنه يساعد الجسم على محاربة الفيروس لذلك عليك أن تتمتع بقسط كاف من الراحة.

رابعاً: الالتزام بتناول المشروبات الساخنة

تعد السوائل الساخنة من المشروبات التي تساعد على علاج احتقان الانف، و تقوم بتهدئة الأغشية الملتهبة التى توجد بالأنف والحلق حيث نقوم بتناول مشروب ساخن محلى بالعسل الأبيض.

خامساً: استخدام كمادات حول الجيوب الأنفية

نقوم باخذ منشفة رطبة قليلاً وتوضع حول الجيوب الأنفية لتخفيف الألم الاحتقان.

سادساً: تناول الأكلات المفيدة التي تقوي المناعة

اليكم الأطعمة إلى يجب تناولها عن ظهور أعراض البرد وهى الموز والأرز، الفلفل الرومي، الفلفل الأحمر الحار، التوت البري، الجزر، الفجل، البصل بأنواعه، ومشروب الشاي الأسود.