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عمر شويل - جدة بخلطة المحشي السرية أعملي محشي الكوسة على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق يجنن - ثقفني
محشي الكوسة من أطعم وأجمل أنواع المحاشي والتي يعشقه عدد كبير من الناس سواء الكبار أو الصغار فهو من المحاشي المعروفة في العديد من البلاد العربية وفي مصر بالأخص، فيقومون جميع المصريين بعمله في المناسبات والعزائم ونجد عدد كبير من الناس يقومون بعمله بشكل إسبوعي فهذا فوجوده يعتبر عادة بالنسبة لهم، وعادة يتم تقديمه بجانب أي أكلة من الأكلات الأساسية مثل صينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة أو طبق من الملوخية والسلطة وغير ذلك الكثير.
مكونات تقوير محشي الكوسة
- كيلو من الكوسة صغيرة الحجم.
- مقوار مناسب لتقوير الكوسة.
- سكينة.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الأرز المصري.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.
- كمية قليلة من الشبت المفروم.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا.
- ربع كوب كبير من عصير الطماطم.
- مكعب من المرقة.
- كمية مناسبة من الشوربة.
طريقة عمل تقوير وحشي الكوسة
- نقوم بتجهيز كيلو من الكوسة ونحضر مقوار مناسب للكوسة ويفضل أن يكون حاد ولكن أولا قومي بإزالة الجزء العلوي منها ونضع المقوار في منتصف الكوسة ونقوم بلفه حتى نصل لنهايتها ولابد من أن يكون سمكها مناسب ولا تكون رقيقة.
- وبعد ذلك يتم تقشير الكوسة ثم قومي بغسلها بالماء جيدا ونضعها في مصفاه للتخلص من الماء وفي هذا الوقت نحضر إناء كبير ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الأرز المصري، ونضيف إليه ربع كيلو من اللحمة المفرومة وبصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم نضيف ثمرتان من الطماطم ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع ثمرة واحدة من الجزر المبشور وحزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة وكمية مناسبة من الشبت المفروم.
- ونقوم بوضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والبابريكا والسكر ويتم تقليبهم مع بعض ونحضر صينية مناسبة وندهنها بالزيت أو بالسمنة ويتم حشو الكوسة بهذه الخلطة ونضعهم في الصينية.
- وبعد ذلك نضيف إليها ربع كوب كبير من عصير الطماطم ومكعب من المرقة ونضعها على النار ونضيف كمية مناسبة من الشوربة ونتركها حتى يتم تسويتها ونرفعها من على النار ونضعه في طبق ونقدمه.
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