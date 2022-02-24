نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبايه دقيق عملت حلو الأزازة المقرمشة بطعم روعه مش هتبطلى تعمليها لاولادك في المقال التالي
عمر شويل - جدة بكوبايه دقيق عملت حلو الأزازة المقرمشة بطعم روعه مش هتبطلى تعمليها لاولادك - ثقفني
طريقة عمل حلو الأزازة بالنشا، حيث أنك لست في حاجة إلى ماكينة تشكيل البسكويت حتى تقومي بتحضيره في المنزل وإنما يكفيك إحضار زجاجة بلاستيكية فارغة فهي تفي بالغرض، فالحلويات من الأكلات التي يحبها الصغير والكبير ويتم تحضيرها في المناسبات والأفراح، ولكنك لست في حاجة إلى مناسبة حتى تحضرينها لأطفالك فطريقتنا اليوم تساعدك في تحضيرها بسهولة وبدون أي عناء كما أن مكونات تحضيرها ليست مكلفة نهائيًا وبسيطة إلى أقصى الحدود.
طريقة عمل حلو الأزازة بالنشا
مكونات الطريقة:-
- ملعقة كبيرة ونصف كوب كبير من الزبدة البلدي.
- بيضة كبيرة الحجم.
- زيت نباتي بمقدار نصف كوب كبير.
- ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقتان صغيرتان من الكاكاو الخام.
- كيس بيكنج باودر وكيس فانيلا.
- ملح طعام في ملعقة صغيرة.
- سكر بودر بمقدار كوب كبير.
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
خطوات التحضير:-
- أضيفي السكر البودرة والزبدة البلدي بداخل وعاء مناسب وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.
- ثم أضيفي الفانيلا والبيض وملح الطعام إلى المزيج السابق وقلبيه جيدًا ثم أضيفي الكاكاو الخام ونشا الذرة حتى يصبح الخليط متجانس بشكل كامل.
- ضعي الوعاء بداخل الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى ترتاح العجينة ثم أحضري غطاء الزجاجة الفارغة وقومي بتشكيلها على هيئة أصابع بسكويت.
- رصي البسكويت بداخل صينية مدهونة بالدقيق أو الزيت وقومي بوضعها بداخل الفرن حتى ينضج البسكويت.
أسرار نجاح طريقة عمل الحلويات بزجاجة فارغة
- يجب التأكد من أن الدقيق المستخدم في التحضير منخول جيدًا وناعم بحيث لا يحتوي على أي تكتلات قد تؤثر في جودة البسكويت.
- الكاكاو الخام يجب نخله أيضًا وتخليصه من أي تكتلات حتى لا تفسد الطريقة.
- كما أنه أيضًا يجب نخل السكر البودرة أو استخدام سكر منخول جاهز مخصص لعمل البسكويت.
- درجة حرارة غرفة تحضير البسكويت يجب أن تكون دافئة وغير باردة.
- الزبدة المستخدمة في تحضير البسكويت يجب أن تكون غير مالحة حتى تصلح لتحضير البسكويت.
- الدقيق يجب إضافته بشكل تدريجي حتى تنجح الطريقة.
- تشكيل البسكويت وتزيينه يساهم أيضًا في نجاح الوصفة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ