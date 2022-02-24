نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتحضير بسكويت البرازق الهش والخفيف و المقرمش و المغذي بدون بيض في المقال التالي
طريقة تحضير بسكويت البرازق أصبح هذا النوع من أكثر المقبلات الشهية التي تقدم في الأفران والمخابز، حيث يعد هذا البسكويت من المقبلات المغذية جداً والتي يعشقها كل من يتذوقها، فهي لعشاق السمسم فمن أهم المكونات التي يتم يحتوى عليها البسكويت هو السمسم المحمص، ولكن بسكويت البرازق يحتاج إلى طريقة مخصوصة مختلفة عن الطريقة المعتادة للبسكويت، لذلك تبحث السيدات دائما عن الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق من المنزل.
مقادير بسكويت البرازق
أصبحت الطرق المعتادة لتحضير البسكويت من أكثر الوجبات الغير محببه وغير شهية عند عدد كبير من الأطفال، لذلك تحرص جميع السيدات بالبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحضير البسكويت فهناك العديد من الأنواع والنكهات، وسنقدم لكم بسكويت البرازق يعد من البسكويت المميز ويحتاج إلى مكونات مخصوصة في تحضيره يتميز بعجينتة الناعمة و المقرمشة جدا وتكون من مكونات مغدية جدًا وهي:
- 3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض (ما يعادل 500 جرام).
- كوب من السمنة الباردة (ما يعادل 250 جرام).
- نصف كوب من السكر الأبيض(ما يعادل 100 جرام).
- 3 معالق كبيرة من الشربات.
- 2 كوب من السمسم (ما يعادل 300 جرام).
- كوب من الماء (ما يعادل 125 مل).
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- ربع كوب من الفستق المجروش (اختياري).
طريقة تحضير بسكويت البرازق
بسكويت البرازق من أشهى المقبلات التي يمكنك تحضيرها من المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك او تخضيرها في الاحتفالات والمناسبات الاعياد، فهي من المقبلات الشهية شكلا وطعم، فهي من الوصفات السورية الشهيرة، مكونات تحضيره بسيطة جدًا كما شاهدنا، و أيضا طريقة تحضيرها بسيطة لن تبذلي مجهود كبير في تحضيرها، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بوضع نصف كمية السكر أي ربع كوب من السكر في وعاء كبير ونضيف عليها كوب من الماء.
- نخلطهم مع بعضهم ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الخميرة و نضرب هذه المكونات حتى تذوب السكر في الماء.
- بعد ذلك نأتي بوعاء آخر و نصيف الدقيق الأبيض بعد نخله.
- نقوم بعمل حفرة داخل وسط الدقيق ثم نضيف السمن المذاب.
- ثم نقوم بتقليب السمن مع الدقيق حتى يصبح كحبات الرمل و يتشرب من السمن.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط الماء بالخميرة التي قمنا بتحضيرها على الدقيق مع التقليب حتى تتشرب العجينة الماء، لا تقوم بعجنها فقط نخلط المكونات.
- ثم نقوم بوضع القليل من الدقيق في وعاء ونقوم بوضع عجينة بسكويت البرازق في الوعاء ونقوم بتغطيته و نضعه في الثلاجة لمدة ساعة.
- نأتي طاسة ونضعها على النار و نقوم بوضع السمسم حتى يتم تحميصها قليلاً.
- ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر على السمسم حتى يختلط و نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الماء.
- نخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.
- نرفعه من على النار ويمكن في هذه الخطوة إضافة فستق مجروش.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل بسكويت البرازق إلى كور متوسطة الحجم.
- نقوم بغمس الكور في السمسم من الأسفل ومن الوجه ونقوم بالضغط عليها حتى يصبح قوامها دائري.
- بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي ونبدأ برص قطع البسكويت في الصينية.
- نترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نضعها فى الفرن على درجة حرارة 150 درجة لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي، نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ