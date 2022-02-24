لو عندك بواقي فراخ أعملي ألذ صينية نجرسكو على اصولها بصوص البشاميل بخلطة لذيذة وبطعم رهيب

من ألذ المأكولات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي النجرسكو حيث أنها تكون مميزة بمذاق لذيذ جدا وجميل ويكون أساس هذه الوصفة هي الدجاج، ويفضل أن نستخدم صدور الفراخ المخلية فهذه الأكلة تشبه كثيرا المكرونة بشاميل بالفراخ، ولكن النجرسكو نضيف إليها كمية من الجبن ذات الأنواع المختلفة، فيمكن تجهيزها بطريقة سريعة جدا ومن الممكن أن نقوم بعملها بإستخدام المكرونة الفرن أو بإستخدام المكرونة الإسباجتي.

مكونات النجرسكو بالدجاج

نصف كيلو من المكرونة الإسباجتي.

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الزيتون الأخضر والأسود.

كمية مناسبة من تشكيلة مختلفة من الجبن.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر.

رشة من جوزة الطيب والزنجبيل.

مكونات البشاميل هي خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض وكوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج