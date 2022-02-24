نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بواقي فراخ أعملي ألذ صينية نجرسكو على اصولها بصوص البشاميل بخلطة لذيذة وبطعم رهيب في المقال التالي
عمر شويل - جدة لو عندك بواقي فراخ أعملي ألذ صينية نجرسكو على اصولها بصوص البشاميل بخلطة لذيذة وبطعم رهيب - ثقفني
من ألذ المأكولات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي النجرسكو حيث أنها تكون مميزة بمذاق لذيذ جدا وجميل ويكون أساس هذه الوصفة هي الدجاج، ويفضل أن نستخدم صدور الفراخ المخلية فهذه الأكلة تشبه كثيرا المكرونة بشاميل بالفراخ، ولكن النجرسكو نضيف إليها كمية من الجبن ذات الأنواع المختلفة، فيمكن تجهيزها بطريقة سريعة جدا ومن الممكن أن نقوم بعملها بإستخدام المكرونة الفرن أو بإستخدام المكرونة الإسباجتي.
مكونات النجرسكو بالدجاج
- نصف كيلو من المكرونة الإسباجتي.
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الزيتون الأخضر والأسود.
- كمية مناسبة من تشكيلة مختلفة من الجبن.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.
- رشة من الثوم البودر والبصل البودر.
- رشة من جوزة الطيب والزنجبيل.
- مكونات البشاميل هي خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض وكوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
- نقوم بسلق المكرونة حيث نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع رشة من الملح وكمية قليلة من الزيت ونضيف المكرونة ونتركها حتى يتم سلقها.
- وبعد ذلك يتم رفعها من على النار ونضعها في مصفاه لنتخلص من الماء التي توجد بها ثم قومي بتقطيع الفراخ على شكل شرائح ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- وعند تسخين الزيت جيدا نضع شرائح الفراخ ويتم تقليبها وعند تغيير لون الفراخ نضيف شرائح البصل ورشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والكاري وجوزة الطيب والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر.
- ثم نضع شرائح الفلفل والطماطم ونستمر في التقليب حتى يتم تسوية الفراخ وباقي الخضراوات ويتم رفعها من على النار وبعد ذلك قومي بتجهيز البشاميل فنضع إناء على النار ونضع به الزيت والدقيق.
- وعند تغيير لون الدقيق نضيف الحليب بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام كريمي وسائل ويتم رفعه من على النار.
- ونحضر صينية ويتم دهنها بالزيت ثم نضع خليط البشاميل على المكرونة المسلوقة ونضيف إليها أيضا خليط الفراخ والزيتون ويتم تقليبهم مع بعض ونضعهم في الصينية ونضيف إليها كمية من الجبن ويتم إدخالها في الفرن حتى يتغير لونها.
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