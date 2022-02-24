كفتة في الصينية بالفرن كفتة المشوية بكل أسرارها من غير ما تفك منك، كفتة اللحمة المفرومة أو كفتة الحاني من أشهر أنواع المأكولات التي يعشقها الكثير منا، فيوجد أنواع كثيرة من الكفتة سواء كفتة دجاج أو كفتة السمك أو كفتة بطاطس فكلها أنواع لذيذة الكفتة ولكن كفتة اللحم المفروم من ألذ وأطيب أنواع اللحوم، خصوصا لو كانت كفتة بالطحينة في صينية الفرن وتعد كثرا في عزومات خاصة في موائد الإفطار بشهر رمضان، وتكون عبارة عن كرات من اللحم مضاف عليها بهارات الكفتة مع بصل مفروم وبقدونس ويضاف عليها طحينة مع الحليب، وتعد كطريقة جديدة لعمل كفتة بديل الطريقة المعتادة كصينية بالفرن بمكونات سهلة وبسيطة وتعد بنجاح فائق تبهر كل من يتناولها ولن تفك معك في الفرن، فتابعوا معنا طريقة صينية كفتة بالطحينة بالفرن مشوية ولذيذة.

كفتة في الصينية الفرن بالطحينة

كيلو من لحم مفروم من العجل أو لحم خروف. لابد من أن يكون لحم مفروم مطحون ناعم مبهرة في كفتة. أو خلط نصف كيلو من لحم العجل مع نصف كيلو من لحم ضأن أو خروف. عدد 5 ثمرات من بطاطس بحجم كبيرة مقطعة إلى دوائر مقلية نصف تخمير. عدد 4 ثمرات من طماطم مقطعة إلى شرائح. ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة. عدد 2 ثمرة من بصل مفروم. ربع كوب من بقدونس. ملعقة صغيرة من ثوم بودر. ملعقة صغيرة من بصل بودر. ملعقة صغيرة من بابريكا. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. مكونات صلصة كفتة بالطحينة كوب إلا ربع من الطحينة. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. عدد 2 كوب من الماء.

تحضير كفتة الفرن بالطحينة كفتة مشوية

لعمل كفتة كرات بحجم متساوي بوضع كافة مكونات الكفتة من بهارات الكفتة مع بصل مفروم المعصور من ماء، ويضاف عليها ثوم بودر والبصل بودرة.

والبقدونس المفروم والبابريكا والملح والفلفل الأسود وتعجن جيداً المكونات مع بعضها البعض جيدا وتصنع كرات من كفتة بحجم متوسط.

وترص في صينية الفرن وتدخل الفرن حتى تأخذ الكفتة لون ذهبي لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم تبهر حلقات بطاطس المحمرة نصف تحمير.

وتملح بالقليل من الملح والفلفل الأسود وتوضع عليها كرات الكفتة، ثم عليها توضع شرائح الطماطم فوق بطاطس ويرش عليها القليل من الملح والفلفل الأسود.

ثم نحضر صلصة طحينة لعمل كفتة بالصينية، في وعاء على النار يضاف الطحينة وعليها الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون، ثم يضاف لها الماء بالتدريج.

حتى تكون بقوام شبه سائل، وترفع على النار وعندما تبدأ في غليان، تضاف الطحينة على صينية الكفتة وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

صينية كفتة مشوية بالدهن

الكفتة لها طعم رائع شهي مميز وأما عن رائحتها عند تحضيرها في منزلك تملأ منزلك برائحة الشوي اللذيذة التي تناسب رغبة كل أسرتك في كل الأوقات والمناسبات، تحضير كفتة اللحم عن طريق وضع الدهن تعطيك نفس طعم كفتة المطاعم الجاهزة وتقدم مع صلصة الطحينة التي تضيف إلى اللحم مذاق خاص.

مكونات صينية كفتة اللحم بالدهن بالفرن

نحتاج إلى كيلو من اللحم مفروم ناعم مع قطعة كبيرة من دهن. عدد 2 بصل مبشور ناعم. عدد 4 فص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من سبع بهارات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون. قرفة ملعقة صغيرة. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

تحضير كفتة اللحم مشوية بالدهن