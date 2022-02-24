كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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فرد الشعر بكريم بانثينول من الممكن أن يتم من خلال اتباع الخطوات التحضيرية لكيراتين مميز من البانثينول، حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أكثر الطرق الطبيعية والتي لها القدرة على أن تفرد الشعر وتكسبه العديد من الخصائص الأساسية، والتي تعمل على إعطائه المظهر الناعم واللامع، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الطرق لفرد الشعر باستعمال كريم البانثينول، والذي له العديد من الفوائد للشعر، كما سنوضح مكونات تلك الوصفة، والطريقة المتبعة للتحضير.
مكونات خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن
الفرد الجيد الشعر بكريم بانثينول يعتمد على توفر كل المكونات الأساسية لوصفة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم تلميع لشعر وتنعيمه، هذ فضلا عن أثر البانثينول المغذي سواء لخصلات الشعر أو بالنسبة لفروة الرأس، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل كيراتين طبيعي باستعمال مكون البانثينول، بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية، وهذا ما يكون لعمل أفضل تركيبة طبيعية للشعر، ومن خلال الآتي نوضح أهم تلك المكونات.
- ملعقة من مكون كريم بانثينول.
- ملعقة من زيت الصبار.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الزيتون.
كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن
أسهل طريقة من طرق التحضير ما يلي في النقاط القادمة:
- تتم الإذابة للفازلين على الحمام المائي.
- الخلط ما بين الفازلين مع مكون كريم البانثينول.
- المزج بين بقية المكونات في الوعاء للحصول على تركيبة كريمية.
- بعد أن يتم الخلط بين مختلف المكونات نجد أن الخليط المتكون عبارة عن كريم مميز، وبملمس ناعم.
- الخليط من السهل تحضيره وتطبيقه.
- من الممكن أن يتم تطبيق خليط من كريم بانثينول، يتم وضع التركيبة على الشعر مدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة، ومن ثم بعدها يتم غسل الشعر بشكل جيد بالماء الفاتر مع القليل من مكون الشامبو الطبيعي.
- كما أنه من الممكن أن يتم تطبيق تلك الوصفة من مرة إلى مرتين خلال سبعة أيام
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