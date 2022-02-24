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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الحليب الساخن الهشه والطرية أخف وأحلى كيك بمكونات اقتصادية - ثقفني
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن هذا النوع من الكيك انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي تميزت هذا النوع من الكيك بالطعم المميز و قوامها الهش والطري جدا، كما أنه من الأنواع اللذيذة والمغذية جدًا لانه من أهم مكوناته هو الحليب الساخن والبيض، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا و سريعة لا تحتاج خطوات معقدة أو صعبة، تأكدي انها سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.
مقادير كيكة الحليب الساخن
يحتوى هذا الكيك على مكونات بسيطة جدًا واقتصادية ومن المؤكد أنها متوفرة في خزانة مطبخك، المكونات هي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- ¾ كوب من السكر.
- ¼ كوب من الزيت.
- ½ كوب من الحليب الدافئ.
- 2 بيضة ( بدرجة حرارة الغرفة ).
- 3 معالق كبيرة من الزبدة.
- باكيت من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن
- في البداية نقوم بنخل الدقيق قبل استخدامة ثم نقوم بنخل البيكنج بودر و الملح لكي نتأكد من عدم وجود تكتلات، كما أن هذه الخطوة مهمة لكي يصبح قوام الكيك هش.
- بعد ذلك نقوم بوضع البيض و الفانيليا في بولة كبيرة ثم نقوم بضرب هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حيث يصبح هناك فقاعات.
- ثم نقوم بإضافة السكر الأبيض على البيض ونقلبهم مع بعضه
- نقوم بوضع الزيت علي الخليط مع الضرب المستمر حتى يذوب السكر مع الخليط ويصبح لونه ذهبي فاتح.
- بعد ذلك بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق الأبيض المنخول على الخليط مع التقليب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا كافة المكونات مع بعضها ويختفي أثر الدقيق.
- نقوم بوضع مقدار الحليب في إناء ونضيف عليه الزبدة ونضعهم على نار متوسطة حتى يدفئ الحليب يسخن فقط.
- نرفع الحليب من على النار ثم بالتدريج نصيفه على خليط الكيك مع التقليب لكي لا يستوي البيض من حرارة الحليب.
- يسخن الفرن علي درجة حرارة 170 درجة مئوية.
- نأتي بقالب الكيك مقاس 24 سم ونقوم بوضع طبقة من الزيت وطبقة من الزيت لكى لا يلتصق الكيك.
- نسكب خليط كيكة الحليب الساخن في القالب.
- بعد ذلك نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطع الكيك قطع ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا، ويمكن إضافة صوص مفضل مثل صوص الفراولة أو الكراميل أو الشيكولاتة ويمكن أن يقدم سادة وبالهنا.
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