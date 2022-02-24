أسهل طريقة لتحضير كيكة الحليب الساخن الهشه والطرية أخف وأحلى كيك بمكونات اقتصادية

طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن هذا النوع من الكيك انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي تميزت هذا النوع من الكيك بالطعم المميز و قوامها الهش والطري جدا، كما أنه من الأنواع اللذيذة والمغذية جدًا لانه من أهم مكوناته هو الحليب الساخن والبيض، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا و سريعة لا تحتاج خطوات معقدة أو صعبة، تأكدي انها سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.

مقادير كيكة الحليب الساخن

يحتوى هذا الكيك على مكونات بسيطة جدًا واقتصادية ومن المؤكد أنها متوفرة في خزانة مطبخك، المكونات هي:

كوب ونصف من الدقيق.

¾ كوب من السكر.

¼ كوب من الزيت.

½ كوب من الحليب الدافئ.

2 بيضة ( بدرجة حرارة الغرفة ).

3 معالق كبيرة من الزبدة.

باكيت من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن