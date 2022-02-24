ضعي البصل على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة عبقرية هتغير حياتك

تحب الفتيات عادة تجربة بعض الخلطات والوصفات الجديدة التي تساعد على تحسين مظهر البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تنتشر على البشرة بشكل كبير خصوصا بسبب بعض العوامل مثل الاحتكاك وارتداء الملابس الضيقة ‏والتعرض للشمس وربما تكون مشكلة البقع الداكنة في الجسم من المشاكل التي تواجه جميع الفتيات تقريبا ويكون من الصعب التخلص منها حتى من خلال تجربة بعض الكريمات الطبية ‏التي تكون موجودة في الصيدليات لأنها تحتاج إلى استخدام طويل المدى حتى تبدأ في أحداث مفعول على البشرة لذلك فإنه استخدام الطرق الطبيعية يكون أفضل وأكثر فعالية من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة جديدة وفعالة يمكن من خلالها تبييض الأماكن الداكنة في البشرة وتنعيمها والحصول على جسم ناعم وخالي من أي بقع.

طريقة البصل والصابون

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طريقة البصل والصابون لا تحتاج إلى مدة طويلة حتى نستطيع اعدادها وفي نفس الوقت فهي فعالة وتعطي البشرة ونعومة ورطوبة.

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لذلك يتم استخدامها في تبيض الجسم التخلص من البقع الداكنة فيه.

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‏ ورغم انه طريقة البصل والصابون ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يستخدمها في طبيعة الجسم إلى أنها تتميز بأنها سريعة ولا تحتاج إلى الكثير من مكونات او الكثير من الخطوات.

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طريقة إعداد خلطة البصل والصابون لتبييض البشرة

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من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن خطوات تحضير وصفة الصابون والبصل لتبييض البشرة وطريقة التحضير هي:

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