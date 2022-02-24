حضري احلى والذ سمك سنجارى من البيت بطريقة المطاعم و المحلات بتتبيلة السرية

السمك السنجاري بتتبيلة المطاعم السرية هذا ما سوف نقدمه لكم من خلال هذا المقال، الأسماك من الوجبات المغذية جدًا والمميزة التي يختلف مذاقها وطريقة تحضيرها عن الوجبات الأخرى، وهناك العديد من الطرق لتحضير السمك ومن أكثر الطرق الصحية و المتكاملة و المشبعة هو السمك السنجاري وهذا لأنه يحتوي على البروتين والخضروات التي تضاف على الحشو ولهذا سوف نعرض لكم أحلي وأسرع طريقة لتحضير السمك السنجاري بالخلطة السرية من المنزل.

مقادير السمك السنجاري

من أكثر الأشياء التي تعطي السمك طعم مميز هي التتبيلة وسنقدم لكم مكونات التتبيلة السرية وهي:

4 أسماك متوسطة الحجم من السمك البوري (أي نوع مفضل).

معلقة كبيرة ثوم مفروم.

3 حبات من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح جوليان.

كوب فلفل ألوان مكعبات صغيرة.

3 حبات من الليمونة الشرائح.

جزرة مبشورة.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقتين كبار من الزيت.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من توابل السمك.

معلقة كبيرة مسطردة.

للتقديم:

بقدونس مفروم.

شرائح ليمون شرائح.

طريقة تحضير السمك السنجاري

قبل البدء في تحضير السمك نقوم بتنظيف جيدًا بالخل والليمون، نقطع رأس السمكة ونقوم بفتح الظهر لتكن مسطح الشكل.