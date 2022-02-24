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عمر شويل - جدة حضري احلى والذ سمك سنجارى من البيت بطريقة المطاعم و المحلات بتتبيلة السرية - ثقفني
السمك السنجاري بتتبيلة المطاعم السرية هذا ما سوف نقدمه لكم من خلال هذا المقال، الأسماك من الوجبات المغذية جدًا والمميزة التي يختلف مذاقها وطريقة تحضيرها عن الوجبات الأخرى، وهناك العديد من الطرق لتحضير السمك ومن أكثر الطرق الصحية و المتكاملة و المشبعة هو السمك السنجاري وهذا لأنه يحتوي على البروتين والخضروات التي تضاف على الحشو ولهذا سوف نعرض لكم أحلي وأسرع طريقة لتحضير السمك السنجاري بالخلطة السرية من المنزل.
مقادير السمك السنجاري
من أكثر الأشياء التي تعطي السمك طعم مميز هي التتبيلة وسنقدم لكم مكونات التتبيلة السرية وهي:
- 4 أسماك متوسطة الحجم من السمك البوري (أي نوع مفضل).
- معلقة كبيرة ثوم مفروم.
- 3 حبات من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح جوليان.
- كوب فلفل ألوان مكعبات صغيرة.
- 3 حبات من الليمونة الشرائح.
- جزرة مبشورة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقتين كبار من الزيت.
- ربع كوب من عصير الليمون الطازج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- معلقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة صغيرة من توابل السمك.
- معلقة كبيرة مسطردة.
للتقديم:
- بقدونس مفروم.
- شرائح ليمون شرائح.
طريقة تحضير السمك السنجاري
- قبل البدء في تحضير السمك نقوم بتنظيف جيدًا بالخل والليمون، نقطع رأس السمكة ونقوم بفتح الظهر لتكن مسطح الشكل.
- ننظفها جيدا ونتأكد من أنها أصبحت نظيفة.
- بعد ذلك نقوم بتجهيز التتبيلة نقوم بوضع عصير الليمون و الثوم المفروم والليمون ونقوم بتقليبه جيدًا.
- ثم نقوم بإضافة الملح و الفلفل الأسود و الكمون وتوابل السمك على الخليط.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم حتى يختلط.
- نقوم بتقسيم كمية هذه التتبيلة، ثم نوزع نصف هذه التتبيلة على السمكة من الداخل والخارج.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع القليل بداخلها ونوزعها.
- نقوم بوضع السمك في ورق الفويل الألمونيوم ثم نرص السمك المتبل المبطن بالفويل في الصينيه.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف الزيت ونضع نصف ملعقة من الثوم الفلفل الألوان المقطع مكعبات والجزر المبشور و نقلبهم على نار متوسطة لمدة دقيقة واحدة.
- ثم نقوم بتوزيع خليط هذه التتبيلة على السمك السنجاري ثم نرص شرائح الليمون على وجهها.
- يمكنك توزيع القليل من الزيت على السمك لكي يحصل على لون ذهبي أثناء التسوية ولكن هذا اختياري.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مرتفعة من 200 الى 220 درجة لمدة 10 دقائق على الرف الأوسط، ثم نقوم بوضعه على الرف الأوسط وتشغيل الشواية 5 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي.
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