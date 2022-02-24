بتتبيلة المطاعم..طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيله المطاعم السحرية مقرمشة ولذيذة مش هتبطلي تعمليها لأولادك

طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيله المطاعم، يعتبر الدجاج المشوي من أكثر وصفات الدجاج التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث يتميز الدجاج المشوي بمذاقه الشهي واللذيذ والذي يساعد في جعل مذاق الدجاج لذيذ وشهي هي التتبيلة، حيث تساهم التتبيلة في تغيير طعم الدجاج بالكامل وتحسين الطعم بشكل كبير، ومن أجل ذلك تبحث ربات البيوت عن تتبيلات مختلفة الدجاج وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير الدجاج المشوي بالتتبيله.

طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيله المطاعم

لتحضير تتبيلة رائعة للدجاج المشوي يتم اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل الدجاج المشوي

بصلة صغيرة الحجم.

علبة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخل أو عصير نصف ليمونه

فصين من الثوم.

بابريكا.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

فلفل أسود.

قرفة.

زنجبيل.

هيل ناعم.

ملح.

كاري.

قطع من الدجاج.

طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي

في الكبة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي نضع البصلة ونقوم بفرمها ثم نضيف إليها الثوم ونمزجهم جيداً.

نضيف بعد ذلك الملح والزنجبيل والفلفل الأسود والبابريكا والكاري ومعجون الطماطم والهيل، ويتم خلط كل البهارات مع البصل والثوم بشكل جيد لتكون جميع المكونات متجانسة.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في الفراخ باستخدام السكينة، ثم يتم إدخال التتبيلة داخل الفراخ بالكامل وإدخالها في هذه الفتحات مع إدخال التتبيلة تحت الجلد وفي كافة اتجاهات الدجاج وتدليك الفراخ جيداً في التتبيلة.

يترك الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل ساعتين ليتشرب التتبيلة جيداً.

لمدة ليلة كاملة أو على الأقل ساعتين ليتشرب التتبيلة جيداً. يوضع الدجاج في صينية ويدخل فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج.

طريقة عمل الدجاج المشوي بالصويا صوص

طريقة اخري لعمل الدجاج المشوي بصوص الصويا

مكونات عمل الدجاج المشوي بالصويا صوص

¼ كوب زبادي.

2 ملعقة من الصويا صوص.

¼ كوب شطه حارة.

كمون وفلفل اسود وكزبره وبابريكا وقرنفل وهيل.

ملح وعصير ليمون.

طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي بصوص الصويا