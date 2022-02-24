صانعه المعجزات.. الصابون والخيار هتنورك من جديد مش هتصدقي النتيجة تبييض فوري

صانعه المعجزات.. الصابون والخيار هتنورك من جديد مش هتصدقي النتيجة عندما تجد بقع داكنة تظهر في جسدك وفي البشرة يكون من الأفضل التخلص من مشاكل تغيير لون الجلد من خلال مجموعة من الخطوات التي تساعد في التقليل من مشكلة ظهور البقع الداكنة التي تنتج عن احتكاك الجلد بالملابس والتخلص من جميع الأسباب المؤدية إلى تأثير صحة الجلد بشكل سلبي، وهذا يتم عن طريق اتباع مجموعة من الخلطات الطبيعية والوصفات التي تساعد في التقليل من البقع الداكنة هذه بسهولة ويسر والحصول على بشرة نضرة وخالية تماما من البقع نهائيا.

خلطة الخيار والصابون

من الأفضل أن يتم التخلص نهائيا من البقع الموجودة في البشرة باستخدام الخلطات الطبيعية بدلا من أن يتم استخدام مستحضرات التجميل، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم تحضير قطعة من الخيار وكمية بسيطة من الصابون المبشور، ومن يم يتم تحضير كوب من الخل وكيس من البيكنج بودر

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض والتقليب جيدا ومن ثم تحصل على قوام كريمي وبعدها قم بوضع كل هذه المكونات في الكبة حتى تتجانس تماما.

ويتم أخذ كمية ووضعها على أي منطقة في الجسم وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يجف الخليط وبعدها تغسل جيدا.

ومن ثم تتمكن من الحصول على نتيجة مرضية وبشر ناصعة البياض وخالية من البقع التي تتواجد فيها بسهولة.

خلطة الخيار لتفتيح الجسم

يمكنك القضاء على جميع البقع التي تتراكم في الجسم والجلد من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي: