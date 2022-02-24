مش هتشتري عجينة السمبوسة من برا تاني اعمليها بالدقيق والمياه

عجينة السمبوسة المقرمشة، تعد السمبوسة من أشهر الأطباق العالمية، التي تتميز بمذاق مقرمش ورائحة جذابة، ويمكن تحضيرها كنوع من الحلويات، مما يجعل جميع الأشخاص يتناولونها بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك المقرمشة.

مكونات عمل عجينة السمبوسك المقرمشة:

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

رشة متوسطة من الملح الناعم.

٦٠ جرام من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

كأس وربع كبير من الماء الفاتر.

مكونات حشوة السمبوسك المقرمشة:

٢٥٠ جرام لحم مفروم.

٧٠ جرام من البصل المهروس.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ثلث ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الصنوبر.

١٥ جرام من الملح.

زيت للقلي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك المقرمشة: