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عمر شويل - جدة مش هتشتري عجينة السمبوسة من برا تاني اعمليها بالدقيق والمياه - ثقفني
عجينة السمبوسة المقرمشة، تعد السمبوسة من أشهر الأطباق العالمية، التي تتميز بمذاق مقرمش ورائحة جذابة، ويمكن تحضيرها كنوع من الحلويات، مما يجعل جميع الأشخاص يتناولونها بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك المقرمشة.
مكونات عمل عجينة السمبوسك المقرمشة:
- نصف كيلو من الدقيق المنخول.
- ربع كأس كبير من زيت الذرة.
- رشة متوسطة من الملح الناعم.
- ٦٠ جرام من الزبادي.
- ربع ملعقة كبيرة من السكر.
- كأس وربع كبير من الماء الفاتر.
مكونات حشوة السمبوسك المقرمشة:
- ٢٥٠ جرام لحم مفروم.
- ٧٠ جرام من البصل المهروس.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ثلث ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة كبيرة من الكمون الناعم.
- ملعقة صغيرة من الصنوبر.
- ١٥ جرام من الملح.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير عجينة السمبوسك المقرمشة:
- اسكبي السكر ومقدار الدقيق، وزيت الذرة، والملح في وعاء مناسب للخلط، ثم قلبيهم وضيفي إليهم الماء بشكل تدريجي، ثم اعجني جميع المكونات، حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.
- ضعي العجينة في وعاء، ثم قومي بتغطيتها بقماشة نظيفة، ثم اتركيها جانبا لمدة ١٥ دقيقة، حتى تتخمر وتصبح جاهزة للتحضير والحشو.
- احضري مقلاة كبيرة، لكي تقومي بتحضير حشوة السمبوسك، ثم ضعي بها زيت الذرة، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف دقيقة.
- ضيفي مقدار البصل إلى المقلاة، ثم قلبيه ث يذبل، ثم ضيفي إليه اللحم، والملح، والفلفل الأسود، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج اللحم تماما.
- اسكبي بهارات اللحمة، والصنوبر، والكمون، والبقدونس وباقي المكونات فوق خليط اللحم، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، ثم اتركي الخليط جانبا.
- قومي بتقسيم العجينة إلى ٦ أجزاء، ثم افردي العجين، ثم قطعيه إلى أشكال طولية مثل المستطيل، ثم وزعي الحشوة فوق العجين بشكل متساوي، ثم لفي السمبوسك جيدا.
- ضعي زيت القلي في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار مرتفعة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت، ثم وزعي به السمبوسك، ثم اتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- وزعي السمبوسك على مناديل المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد، حتى تصبح عجينة السمبوسك المقرمشة بحشوة اللحم جاهزة للتقديم.
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