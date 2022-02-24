بسكويت المشط في الخلاط ناعم وبيدوب في الفم بمكونات بسيطة وطريقة سريعه

تعتبر طريقة عمل بسكويت المشط من الطرق والوصفات الغريبة نوعًا ما، فقد يستغرب الكثير من الأشخاص استخدام المشط في تحضير الحلويات والأطعمة فالمشط يستخدم في التصفيف ومن الغريب استخدامه في تحضير الأطعمة، ولكن تمت تجربة هذه الطريقة من قبّل الكثير من السيدات وربات البيوت ووجد أنها وصفة ناجحة وعظيمة، ويمكنك تحضير بسكويت المشط في طاسة القلي في وقت قصير ومكونات بسيطة ولن يكلفك عناء تشغيل الفرن لتحضير البسكويت به.

طريقة عمل بسكويت المشط في المقلاة

مكونات الطريقة:-

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

نشا الذرة بمقدار كوب واحد كبير.

سكر أبيض في كوب صغير ومثله من الزيت النباتي.

خميرة فورية وكيس بيكنج باودر وفانيلا.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

خطوات التحضير:-

باستخدام المكونات التالية قومي باتباع كل الخطوات القادمة لتحضير بسكويت المشط:-

أحضري مشط جديد ونظيف وخصصيه فقط لتحضير البسكويت ولا تقربيه من شعرك.

اخلطي السكر والبيض والفانيلا والزيت في وعاء مناسب ثم أضيفي نشا الذرة والدقيق والخميرة مع بعضهم البعض في وعاء مناسب وقلبيه جيدًا.

استمري في التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة ثم ابدئي في تشكيل العجينة.

قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع وقومي بوضع المشط في الدقيق ثم ضعيه داخل العجينة.

بعد ذلك قومي بلّي العجينة على المشط حتى تشّكل شكل الهلال وضعيها بداخل صينية مرشوشة بالزيت أو الطحين.

رصي أصابع الهلال البسكوتية داخل الصينية وضعيها على الفرن المسبق تسخينه لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 160درجة مئوية.

بعد ذلك أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد ويمكنك تزيينها بالمكسرات أو الشيكولاتة وتقديمها.

أضرار النشادر في الطعام

لا يوجد أضرار للبسكويت ولكن قد يتسبب نشا الذرة في بعض الأعراض والتي تتمثل في كل مما يلي:-