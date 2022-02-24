بكوب سكر فقط اعملي 100 قطعة حلوي الجيلاتين بدون فرن ولا بيض بطعمها الخطير أحلي من الجاهزة

هناك الكثير من انواع الحلوي والتي يفضلها الاطفال ولكن تعد حلوي الجيلاتين من أكثر انواع الحلوي التي يحبها الاطفال ويقبلون على شراءها دائما من المحلات وذلك بسبب طعمها اللذيذ والوانها الجملية بجانب الاطعم المختلفة لها, ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة لتحضير هذه الحلوي في البيت وذلك لضمان عدم احتوائها على مواد حافظة او اي مواد مضرة بالصحة وتحتاج حلوي الجيلاتين الي مكونات بسيطة وخطوات دقيقة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير هذه الحلوي وتقديمها للاطفال بشكل مميز.

طريقة عمل حلوي الجيلاتين

ما هي مقادير عمل حلوي الجيلاتين

نصف كوب من الماء.

ربع كوب سكر ابيض.

اربع ملاعق من الجيلاتين الحيواني.

معلقة من الفانيليا.

الوان طعام صحية.

كيفية عمل حلوي الجيلاتين اللذيذة في البيت

يوضع الماء مع السكر في وعاء على نار ويقلب كل منهم حتى يذوب السكر.

يترك خليط السكر حتى يغلي وبعد ذلك يتم اضافة الجيلاتين بالتدريج مع التقليب المستمر.

يترك الخليط يغلي حتى تذوب كل كمية الجيلاتين, ويرفع الخليط من النار.

يترك الخليط يغلي حتى تذوب كل كمية الجيلاتين, ويرفع الخليط من النار. يضاف على الخيط الفانيليا مع التقليب المستمر ويضاف اخيرا لون الطعام المفضل ويقلب.

يتم صب الخليط في قوالب سيليكون ويترك الخليط بها حتى يتجمد ويتحول الي الحلوي المعروفة.

ماهي أهم فوائد الجيلاتين للجسم

الجيلاتين هو مادة صناعية تستخدم في صناعة العديد من الحلويات, كما يدخل في عمل العديد من مستحضرات التجميل وله العديد من الفوائد على الصحة, التي تتمثل في الاتي:-