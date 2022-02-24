بدون فرن.. فطائر الحليب التركية الهشه الطريه بأسهل طريقة بدون اختمار

بدون فرن.. فطائر الحليب التركية الهشه الطريه يفضل الكثير منا تناول فطائر الحليب التركية وبالتحديد في فصل الشتاء وهذا لأنها واحدة من المعجنات والأكلات المميزة التي يتم تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وأكثر بساطة، ولهذا فقد نقوم بتوضيح طريقة تحضير الفطائر في المنزل بسهولة ويسر من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي نتعرف عليها للحصول على مذاق مميز وجميل قدر الإمكان، بدلا من أني تم شراء هذه الفطائر من الخارج بتكلفة عالية، فهذه الفطائر تتميز بأنها آمنة تماما على الصحة وبالتحديد صحة الأطفال.

مكونات فطائر الحليب التركية

يتم تحضير هذه الفطائر من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيرها بكفاءة ومهارة في البيت من خلال مجموعة من المكونات الأساسية وهي:

كيلو دقيق.

كيلو حليب.

كمية من زيت الزيتون

كيس خميرة.

بقدونس مفروم

كمية من الفلفل الأحمر.

كمية من الملح.

خطوات تحضير فطائر الحليب

يتم تحضير فطائر الحليب عن طريق مجموعة من المكونات التي قمنا بتوضيحها مع اتباع هذه الخطوات التالية لتحضيرها بمذاق جيد ومميز للغاية، وهذه الخطوات تتمثل في:

يتم وضع كمية من السكر في كمية من الماء الدافئ ويتم إضافة الخميرة والتقليب جيدا ويتم إضافة السكر والتقليب.

ومن ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة وبعدها يتم وضع كمية من الحليب والزيت والتقليب جيدا.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة تضاف كمية من الدقيق حتى يتم الحصول على عجين طري.

ومن ثم يتم وضع كمية من الزيت في صينية وبعدها يتم وضع هذا العجين وتعطيته ويترك لمدة ساعة على الأقل.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تقطيع العجين إلى كرات صغيرة.

ومن ثم يتم تسخين الزيت وتيتم فرد العجين على كمية من الدقيق ويتم وضع الحشوة ومن ثم وضعها في الزيت لمدة ثلاث دقائق حتى تتحمر.

ويتم رش رشة من الفلفل الحار مع البقدونس ويتم تناولها بعد ذلك.

طريقة تحضير حشو الفطائر