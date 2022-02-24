حتي لو عمرك 70 سيجعلك بنت 16 سنة.. قشر الليمون والنشا معجزة لبشرة ناصعه البياض بدون تجاعيد

يعد كريم قشور الليمون والنشا من الكريمات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في معالجة مشاكل وآثار الشيب التي قد تظهر على البشرة، وهو من الكريمات التي تخلو من أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة ومفعوله يدوم لفترات زمنية طويلة، حيث أن الليمون من المكونات الطبيعية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي ويساهم في تعزيز قدرة جلد البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي تحتاج إليه البشرة ويساهم في القضاء على الجلد الميت ويخلصها من أي جلد زائد عليها.

طريقة تحضير كريم قشور الليمون والنشا

مكونات تحضير الكريم:-

قشور ليمون طازجة في طبق مناسب.

ماء ورد.

ماء فاتر أو دافئ قليلًا.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

زيت اللوز المر في ملعقة واحدة كبيرة.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير الطريقة:-

قومي بوضع قدر معدني حجمه متوسط على النار وأضيفي إليه كمية الماء الفاتر الموجودة لديك.

ثم أضيفي إلى الماء قشر الليمون واتركي المزيج على النار حتى تنضج القشور تمامًا ويصل الماء إلى مرحلة الغليان.

ارفعي القدر من على النار واتركي المزيج يبرد قليلًا ثم افرمي القشور جيدًا داخل الخلاط الكهربائي ثم أضيفي المكونات المتبقية إلى القشور المطحونة.

بعد أن تتأكدي من مزج جميع المكونات مع بعضها وتحوّل قوامها إلى القوام الكريمي قومي بإخراجها من الخلاط.

أحضري علبة زجاجية صغيرة سواء كانت علبة كريم قديمة أو علبة جديدة وقومي بالتأكد من أنها نظيفة وجافة تمامًا ثم ابدئي في وضع الكريم بداخلها.

ضعي العلبة بداخل الكريم جيدًا حتى تصبح متماسكة قليلًا ثم أخرجيها وبذلك يكون الكريم جاهز للاستخدام ويمكنك وضعه على بشرتك في أي وقت للحصول على بشرة ناعمة وخالية من أي شوائب وتجاعيد.

أهم فوائد قشور الليمون للبشرة