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عمر شويل - جدة "أسرار نجاح الكحك".. تعلمي طريقة عمل الكحك الدايب بطريقة سهلة وبسيطة مثل المحلات بالضبط - ثقفني
يعد الكحك من ألذ وأحلى الحلويات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث نقوم بتقديمه في الأعياد تعبيراً عن إحساسنا بفرحة العيد، وأيضاً هو من ألذ وصفات الحلويات التي تقدم كوجبة إفطار. في أول أيام العيد بجانب البيتى فور الغريبة الناعمة والبسكويت، ويعد الكحك من الحلويات باهظة الثمن عند شرائها من المتاجر و بأطعمة و بحشوات مختلفة، تحرص كل ربة منزل على تحضير الكحك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة وهذا ما نقوم به ونقدمه اليكم هو طريقة عمل الكحك في المنزل.
مكونات تحضير الكحك السادة
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كيلو من السمن البلدي.
- ٢ ملعقة من السكر.
- عبوة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.
- رشة ملح.
- سكر بودر للتزيين.
طريقة التحضير
- في وعاء على النار نقوم بتسخين السمن حتى يصبح مقدوح.
- في بولة كبيرة نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والسمسم ورائحة الكحك ونقلب جيدا.
- في بولة صغيرة نقوم بإضافة الحليب السائل مع الخميرة والسكر وتترك جانبا حتى تتفاعل الخميرة.
- نقوم بوضع السمن على خليط الدقيق ونعجن جيدا حتى يدخل السمن في كل كمية الدقيق وتخلط المكونات سويا.
- قم نقوم بإضافة خليط الخميرة والحليب ونقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة الملمس.
- تترك العجينة جانباً لمدة ساعة حتى تختمر ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة مناسبة لتشكيل الكحك.
- نقوم بتحضير صوانى الخبز ونقوم بتشكيل قطع العجين باستخدام المنقاش الخاص بالكحك أو بالبصمة الخاصة بتشكيل الكحك.
- يرص الكحك في الصوانى وتدخل على فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تمام التسوية.
- يخرج من الفرن يترك حتى يبرد تمام ونقوم بعد ذلك بوضعه في علبة مخصصة الكحك ويترك لحين التقديم.
- يقدم في طبق التقديم ونقوم بإضافة السكر البودر على الوجه للتزيين وإضافة مذاق مميز اطعم الكحك.
- يمكن إضافة حشوات مختلفة للكحك ومنها العجوة و العجمية بالمكسرات وعين الجمل والملبن.
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