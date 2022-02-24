“أسرار نجاح الكحك”.. تعلمي طريقة عمل الكحك الدايب بطريقة سهلة وبسيطة مثل المحلات بالضبط

يعد الكحك من ألذ وأحلى الحلويات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث نقوم بتقديمه في الأعياد تعبيراً عن إحساسنا بفرحة العيد، وأيضاً هو من ألذ وصفات الحلويات التي تقدم كوجبة إفطار. في أول أيام العيد بجانب البيتى فور الغريبة الناعمة والبسكويت، ويعد الكحك من الحلويات باهظة الثمن عند شرائها من المتاجر و بأطعمة و بحشوات مختلفة، تحرص كل ربة منزل على تحضير الكحك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة وهذا ما نقوم به ونقدمه اليكم هو طريقة عمل الكحك في المنزل.

مكونات تحضير الكحك السادة

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كيلو من السمن البلدي.

٢ ملعقة من السكر.

عبوة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

رشة ملح.

سكر بودر للتزيين.

طريقة التحضير