طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بدون فرن بأسرار عجيبة صحية 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بطريقة صحية، حيث يعتبر كريم كراميل والحلويات من الأشياء المحببة لدي الكثير من الأسر ولذا تقوم ستات البيوت بالبحث عن خطوات عمل الكريم كراميل بأسهل الطرق، حيث هناك عدد كبير من طرق عمل الكريم كراميل يمكنكم القيام بها، نقوم بشرحها في هذا التقرير.

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل

المقادير المطلوبة:



كوب سكر.

معلقتين كريمة.

ثلاث بيضات.

فانليا.

قشر برتقال مطحون.

كراميل.

اربع معالق سكر للكريمة.

كوبين حليب كامل الدسم.

طريقة عمل الكريم كراميل:

يتم تحضير كوبيات إعداد الكريم كراميل، المقادير السابقة تكفى لإعداد ست كوبيات متوسطة الحجم . نضع السكر من غير تقليب في مقلاة علي النار هادئة حتى لا يتم الاحتراق، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي. يحدث بعد وضع السكر على النار نجد أنه يبدأ يتحول لكريم أو يتكرمل ويصبح لونه اصفر ذهبي غامق يجب عدم تعرضه للحرق حتي لا يكون طعمه مر ثم نقوم بصبه في الكوبيات حتى يغطى أسفل الكوبيات ونتركه على جنب حتى يبرد ونتناوله أو يوضع في الثلاجة لتناوله باردا، واليكم طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل الكريم كراميل منال العالم

مقادير ومكونات كريم كراميل



ست بيضات.

مياه مغلية.

معلقتين خل.

كيلو لبن حليب.

نصف كوب سكر.

معلقة فانليا.

مقادير الكراميل

ربع كوب ماء.

نصف كوب سكر.

طريقة عمل الكريم كراميل للشيف فاطمة أبو حاتي

نقوم بوضع السكر والماء في مقلاة ونتركها علي نار متوسطة مع تحريك المقلاة من وقت للأخر إلي أن نحصل علي لون ذهبي للكراميل ونقوم بوضعها في كأس كبير أو كوبيات صغيرة، واليكم طريقة عمل المقلوبة.

يتم وضع الحليب علي النار وتركة خمس دقائق ونقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط ليتم خلطهم و نضع بكبشة علي البيض بالسكر مع الخلط في كل مرة حتي نفاذ كمية اللبن ويتم خلطها. علينا القيام بوضع خليط الكريم كراميل علي الكراميل ويتم وضع ماء ساخن في صينية مع الخل ويتم وضع القالب ونقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 ويتم تركة ساعة لنقم بعدها بأخراجه ونتركه ليبرد. بعد ذلك يتم وضع القالب و دخولها الثلاجة لمدة نصف يوم إلى يوم أو حتي يتماسك ونقوم بوضعة بعدها في صينية بها ماء ساخن لنقوم بتسليك حواف القالب ويتم بعدها بقلبة أو وضعة في طبق للتقديم، واليكم طريقة عمل الفسيخ.

خطوات عمل الكريم كراميل مكتوبة

المقادير المطلوبة



ربع كوب من الحليب.

علبة كريم كراميل الجاهزة.

كوبين ماء.

طريقة العمل والتجهيز

يتم وضع الحليب في قدر على النار ومعه علبة الكريم كراميل والماء.

الاستمرار في التقليب و قبل أن يغلي ننزله من على النار.

الاستمرار في التقليب و قبل أن يغلي ننزله من على النار. نقوم بوضع قوالب الكريم كراميل وأكياس السكر التي تأتي معه.

وأكياس السكر التي تأتي معه. نصب الكريم كراميل الساخن وبعد أن يبرد نتركه في الثلاجة.

الساخن وبعد أن يبرد نتركه في الثلاجة. بعدها يكون جاهزة للتقديم، واليكم طريقة عمل المندي.

طريقة عمل الكريم كراميل بالقشطة

يمكنكم الآن عمل الكريم كراميل بالقشطة بطريقة سهلة للغاية، حيث كل ما عليكم هو توفير بعض من المقادير البسيطة والتي تضم التالي:

أربعة أكواب حليب.

علبة قشطة.

سكر.

كراميل بودرة.

خطوات العمل:

نقوم بوضع الحليب والقشطة والكريم كراميل في وعاء ونقوم بالتقليب حتي التجانس. نضع الوعاء على النار الهادئة ثم التقليب، عند الغليان نقوم باطفاء النار. في وعاء نضع على النار ونضع فيه السكر ونقلب حتي يتغير لونه إلي البني. قم بتوزيع السكر في كاسات ثم أضف الكريم كراميل. اخير ضع الكاسات في الثلاجة لمدة ساعتين.

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