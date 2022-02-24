بالخلطة السحرية.. إزالة الرؤوس السوداء في يوم واحد وتنظف بشرتك بعمق وتفتيح درجتين فوري

في هذه المقالة إزالة الرؤوس السوداء في يوم واحد، يوجد سيدات تحب أن تقوم بوصفات كثيرة على وجهها، في فترة الإجازة من العمل أو الإجازة من الدراسة، فتنتظر في المنزل حتى يكون اهتمامها بوجهها وبنفسها طول اليوم، تقوم بوصفات طبيعية على الوجه ويكون الوجه لامع وملمسه ناعم ويضيء معظم الوقت، تحب كل سيدة أن تكون جميلة دائماً وفي كل وقت.

إزالة الرؤوس السوداء في يوم واحد

تبحث الفتيات حول منظف للبشرة للتخلص من مشاكل البشرة الناتجة من الاتربة و التعرق و غيرها، لذلك نقدم لكى الخلطة السحرية التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها كما تخفي الرؤوس السوداء تماماً كالتالي:

المكونات:

2 من الطماطم.

نصف ليمونة في حال البشرة العادية ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقة من البن.

ملعقة من السكر الخشن.

الطريقة:

أولا يتم بشر الطماطم جيداً، ثم قومي بإضافة باقي المكونات وقلبي حتى تمام التجانس.

بعد ذلك قومي بتدليك الوجه بها بشكل دائري.

ثم يتم غسل الوجه بعد نصف ساعة، بالمياه الدافئة تماماً.

إزالة الرؤوس السوداء للأبد

المكونات:

ليمونة واحدة.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

نقطتين من زيت الليمون.

الطريقة:

هذه الطريقة لا تصلح للبشرة الحساسة.

في طبق عميق قومي بعصر الليمون تماماً، وبعدها وضع معلقة كبيرة، من العسل الأبيض، وعليهم نقطتين من زيت الليمون والموجود عند العطار أو في الصيدليات.

بعد ذلك قومي تقليبهم مع بعضهم جيداً.

ثم يتم وضع الوصفة على الوجه، وتدليك الوجه تماماً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بعد نصف ساعة.

ماسك بياض البيض

المكونات:

2 من البيض.

باكو من المناديل.

الطريقة:

أولا قومي بفصل البياض عن الصفار، وبعدها وضع بياض البيض على الوجه، وخصوصاً على المكان، الذي يوجد به رؤوس سوداء.

بعد ذلك وبعدها وضع منديل على الوجه، ووضع بياض بيضة أخرى على المنديل.

ثم بعد أن ينشف الوجه، بعد نصف ساعة.

يتم إزالة المنديل من الوجه، وغسل الوجه بمياه.

في هذه المقالة تحدثنا عن إزالة الرؤوس السوداء في يوم واحد، واستخدام طريقة لا تخطر على بال أي شخص، وهي طريقة الطماطم التي تكون مناسبة لجميع أنواع لبشرة، ولكن يوجد بعض السيدات التي يكون لديها حب الشباب لا يجب أن تستخدم هذه الطريقة، واستخدام بياض البيض ويجب عمل هذه الوصفة مرة كل أسبوع، واستخدام العسل والليمون الذي يخلص الوجه من الخلايا الميتة والرؤوس السوداء.