لن تشتريه.. طريقة عمل الفاونديشن في البيت عالي التغطية ومغذي ومعالج للبشرة

يعتبر كريم الأساس من القطع الضرورية الخاصة بمستحضرات التجميل عند كل فتاة، لذلك بخطوات سهلة وبسيطة نتعرف على طريقة عمل الفاونديشن في البيت وبمكونات متوفرة وبأسعار رخيصة، حيث يتم تحضيره بمواد طبيعية أمنة على البشرة، على عكس غالبية أدوات التجميل التي تباع بالمحلات حيث تحتوي على مواد ضارة وعلى المدى البعيد تسبب أضرار جسيمة مثل ظهور التجاعيد مبكرا، لذلك احرصي دائما على استخدام مساحيق للتجميل من مكونات طبيعية للحفاظ على شبابها أطول فترة ممكنة.

طريقة عمل الفاونديشن في البيت

سيتم عمل كريم أساس مناسب لجميع أنواع البشرة من مكونات طبيعية، حيث توضع طبقة رقيقة منه كبداية لوضع الميك أب لإخفاء كافة العيوب ومناطق الاسمرار بالوجه، واليوم سنقوم بصناعته بالمنزل، ولكن في البداية يتم تحضير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

قطرات من خل التفاح.

قطرات من الجليسرين.

بودرة أطفال.

ماء ورد.

علبة نظيفة فارغة.

خطوات تحضير كريم الأساس بالمنزل

في بولة عميقة يتم وضع كلا من اللبن الرايب والنشا والجليسرين معا مع التقليب.

ثم يتم إضافة بودرة الأطفال والخميرة وماء الورد مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام متماسك.

يتم إضافة قطرات خل التفاح حي يصبح قوام الخليط شبيه لقوام الكريم نوعا ما.

الآن أصبح الفاونديشن جاهز ضعيه في علبة نظيفة محكمة الغلق واستخدميه عند الحاجة.

طريقة عمل الكونسيلر بالبيت

من خلال كريم الأساس أو الفاونديشن الذي تم صنعة بواسطة الخطوات السابقة، تحصلين على مستحضر تجميلي آخر هام وهو الكونسيلر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أخذ ملعقة من الكريم المرطب الخاص بمنطقة محيط العين، ويتم خلطه مع نصف ملعقة من الفاونديشن السابق تحضيره أو أي نوع جاهز.

وللحصول على درجة مناسبة للون عليكي وضع مزيد من كريم الأساس مع التقليب المستمر للحصول على الدرجة المطلوبة.

وللتأكد من أنها الدرجة المناسبة ضعي قليل منه تحت عينيك.

ليس عليكي دفع كثير من الأموال في سبيل الحصول على مستحضرات تجميل بجودة عالية وبمكونات طبيعية، فكما رأينا في طريقة عمل الفاونديشن في البيت تستطيعي الحصول عليه بأقل تكاليف وبمكونات متوفرة وأمنة 100%.