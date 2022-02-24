لطعم يأخذ العقل.. طريقة عمل الهريسة السورية النبكية الأصلية بكل أسرارها تذوب في الفم

انتشرت خلال السنوات الأخيرة الأطعمة السورية بمختلف أنواعها، فقد أصبحت على قائمة الأكلات المفضلة عند كثير من الأشخاص خاصة السندوتشات والأكلات السريعة، حيث يتم إضافة الكثير من المكونات والصوصات التي تجعل مذاق الطعام أكثر من رائع وجديد في نفس الوقت، لذلك وفرنا طريقة عمل الهريسة السورية على أصولها من أهالي سوريا، حيث تتسم خطواتها بالبساطة وتستطيع أي ربة منزل أعدادها من خلال عدة مكونات نستعرضها معكم خلال الفقرة التالية.

طريقة عمل الهريسة السورية

قبل البدء في تحضير الهريسة لابد من توافر المكونات التالية:

واحد كوب وربع من السميد.

نصف كوب جوز هند

نصف كوب من السمن.

واحد كوب ونصف من المكسرات.

كوب من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

كوب إلا ربع من اللبن.

طريقة عمل هريسة السميد

في وعاء عميق يتم وضع كلا من السمن والسكر واللبن والسميد معا مع التقليب ثم يتم إضافة البيكنج باودر والبيكنج صودا.

يتم إحضار صينية فرن متوسطة الحجم مدهونة بمادة دهنية ثم يتم إضافة الخليط مع تسوية الوجه بواسطة المعلقة، ويتم رص المكسرات المحمصة على الوجه بشكل جمالي داخل سمبوكسات.

ثم يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم إدخال الصينية به وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تحمر الجوانب والوجه ويصبح لونها ذهبي غامق.

يتم سكب سائل الشربات أو العسل عليها بحيث يكون باردا عند خروج الصينية من الفرن، ونتعرف على طريقته خلال السطور التالية.

طريقة تحضير العسل أو الشربات

المكونات

اثنان كوب من السكر الأبيض.

واحد كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

في إناء تم وضعه على النار نضع الماء والسكر معا بداخله، مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر بشكل كامل، وعند مرحلة الغليان يتم وضع عصير الليمونة ويترك العسل لمدة خمس دقائق أخرى، ثم يتم إطفاء النار.

الآن تم الحصول على الشربات بعد طريقة عمل الهريسة السورية اللذيذة حيث يتم سقيها بالشربات فور خروجها من الفرن، حتى تمتص الشربات جيدا وتصبح هشة وجميله.