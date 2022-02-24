بأسرار مراكز التجميل.. التنظيف العميق للبشرة بخطوات سهلة ونتائج خرافية لن تصدقي أن هذه بشرتك

كثرة التعرض لأشعة الشمس مع الغبار والأتربة الموجودة في الجو مع إفراز الدهون بالبشرة يعرضها لكثير من المشاكل، لذلك احرصي على التنظيف العميق للبشرة كل فترة، حتى يعيد لها مرة أخرى رونقها ويحميها من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، حيث تتمثل عملية التنظيف في عدة خطوات للوصول إلى نتيجة مرضية، ولكن يجب الدوامة عليها مع تنفيذ الخطوات بشكل صحيح للحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب.

التنظيف العميق للبشرة

تتمثل الخطوات الصحيحة لتنظيف البشرة بشكل كامل من الألف للياء في سبع خطوات رئيسية نتعرف فيما يلي:

تجهيز البشرة من خلال إزالة الميك آب من البشرة تماما باستخدام مزيل للميك أب مع ربط خصلات الشعر للوراء.

تحضير الغسول المناسب لنوع البشرة سواء جافة أو مختلطة أو دهنية، ثم يتم غسل الوجه به بحركات دائرية لعمل مساج للبشرة وتنشيط الدورة الدموية.

يتم عمل حمام بخار بحرص شديد سواء بالماكينة الخاصة به أو الطريقة المعتادة لمدة خمس دقائق متواصلة.

يتم الترطيب الخفيف للبشرة بواسطة جيل الصبار الطبيعي والذي يعمل كمطهر أيضا قبل استخدام أدوات إزالة الرؤوس السوداء والدهون الزائدة.

ثم يتم التخلص من الدهون والرؤوس السوداء بواسطة إبرة التنظيف التي سبق تعقيمها جيدا.

وبعد ذلك يتم عمل سكرب طبيعي للبشرة لإزالة الجلد الميت بحيث يكون ملائم لنوع البشرة ويتم وضعه على البشرة مع حركات دائرية لمدة خمس دقائق.

يتم عمل ماسك لتغذية البشرة وترطيبها وتعتبر من الخطوات الهامة ويجب إتقانها.

في النهاية يتم غسل الوجه جيدا، ثم تمرير مكعب ثلج عليه ليتم غلق المسام.

فوائد تنظيف البشرة

يعمل على إزالة حب الشباب والآثار الناتجة عنه، ومع التقليل من ظهور الرؤوس السوداء

المداومة على التنظيف يعمل على التفتيح الطبيعي للون البشرة.

توحيد لون البشرة من خلال إزالة البقع الداكنة

ملء الوجه لتختفي الخطوط الرفيعة بالبشرة المعبرة عن التقدم بالعمر

إزالة جميع الأتربة والشوائب والعمل على تضييق المسام.

جعل البشرة حيوية أكثر ونضرة وشبابية وتحقق توازن إفراز الدهون بالبشرة.

التنظيف العميق للبشرة يساعدها في تحقيق الترطيب المطلوب وتنشيط الدورة الدموية لجعل لونها وردي، بحيث لا تحتاجين إلى مساحيق التجميل لتغطية عيوب البشرة بعد أن تم التخلص منها بفضل التنظيف الجيد لها.