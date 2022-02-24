نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على أفضل الوصفات السحرية الخارقة لتبييض الكوع والركبة التى يبحث عنها الكثير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الرقبة والكوع بالوصفات الطبيعية المجربة، إن إسمرارالكوع والرقبة يسبب إحراج بالغآ للفتيات المقبلات على الزواج و يشعرهن بفقدان الثقة فى النفس، سمار الرقبة والكوع له أسباب كثيرة أهمها إرتداء ملابس مصنوعة من خيوط صناعية، تظل تحتك هذه الخيوط الصناعية بالجلد أثناء الحركة، مناطق اﻹحتكاك بالجد تيغير لونها إلى زيادة السمار فيها، هناك سبب آخر وهو التعرض ﻷشعة الشمس لفترات طويلة مما يزيد من تركيز الصبغة المسؤولة عن لون الجلد، لذلك من الضرورى علاج هذه المشكلة المؤلمة و المسببة لفقدان الثقة وبدون آثار جانبية، فإذا كنت سيدتي تشعرين بالإزعاج حيال اسمرار الكوعين والرقبة فيمكن من الآن أن تتخلصين منها إلى الأبد بعد أن تتخلي عن الأساليب السيئة التي تتبيعها وتقومي باتباع طرق ووصفات طبيعية تساعد على تفتيح الرقبة والكوع في أقل وقت ممكن، فالوصفات الطبيعية تعتبر الحل الأمثل التي يجعلك تتخلصين من مشكلات جمالية عديدة يكون من الصعب التخلص منها بالطرق التقليدية التي لا تجدي نفعاً، ولكن مع وصفاتنا سوف تتألقين وتصبحين ملكة جمال.

وصفات طبيعية لتبييض الرقبة والكوع

تحتوي الوصفات الطبيعية على عناصر مهمة جداً يحتاج لها الجلد ليصبح في حالة صحية جيدة، ولكن بعض السيدات تجهل الطريقة التي يجب أن تتبعها لتكون في غاية الجمال ومنها الآتي:

السكر والليمون:

عليكِ بالقيام بعملية تقشير القبة والكوع بواسطة سكراب السكر والليمون فقومي بخلط السكر مع زيت الزيتون وعصير الليمون وابدئي في فرك الركبتين والرقبة بالخليط واتركيه لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر، واستمري على استخدامها مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مرضية.

بيكربونات الصوديوم والحليب

قومي بخلط كميات قليلة من البيكربونات الصوديوم مع الحليب ليصبح لديك عجينة يتم فردها على الرقبة والكوع ويترك لمدة ساعة كاملة وقومي بتغليفها بكيس بلاستيك طول فترة وضع الخليط ثم قومي بشطف الجسم، فاستخدام الحليب يعمل على تفتيح البشرة والبيكربونات على تفتيح وتقشير البشرة.

فات سحرية لتبييض الرقبة و الكوع

الكركم والفازلين:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم ثم يتم وضع الخليط على الرقبة والكوع وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر ويتم تكرار الوصفة كل يوم ولمدة أسبوع للحصول على نعومة وبياض.

وصفة البطاطا:

قومي بتقشير ثمرة بطاطس متوسطة الحجم وقطعيها لشرائح ثم ضعيها في الثلاجة وبعدها يفرك بها الرقبة والكوع ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر وتكرارها للحصول على نتائج مذهلة.