نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. طريقة عمل كيكة الحلة الاقتصادية السريعة هشة واسفنجية تذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الحلة، حيث أن الكيكة من أكثر الحلويات التي يفضلها الجميع، لأنها تعتبر وجبة خفيفة وتقدم بجانب الشاي في الصباح أو في أي وقت، ولكي تنجح في عمل الكيكة هناك بعض الأسرار في صنعها، ويعتبر الفرن من أكثر أسباب فشل الكيكة، لأنه إذا درجة حرارة الفرن مرتفعة، وتفشل الكيكة وتحمر دون تتم التسوية، أما إذا كان درجة حرارة منخفضة تهبط الكيكة وبتالي تفشل الكيكة.

طريقة عمل كيكة الحلة

يسهل على جميع النساء تحضير الكيكة في المنزل بأسهل الطرق وأسرع وقت ممكن، ولكن الأمر الذي تخشاه معظمهم، هو نجاح الكيكة، ومن العوامل التي تساعد في عملية النجاح هو ضبط درجة حرارة الفرن، وهذا الأمر لا يكون سهل على مع النساء، ويقدم مقالنا هذا طريقة عمل كيكة الحلة، وإذا قمتي بتجربة هذه الطريقة لن تستغني عنها مطلقا، وستصبح هي الطريقة المفضلة إليك دائماً.

مقادير الكيك الهش

نعرض لكم مقادير عمل كيكة الحل، ولكن هناك ملحوظة صغيرة هي اتباع جميع الخطوات بالترتيب لكي تنجح معك هذه الطريقة:

ثلاث أكواب من الدقيق، ويجب أن يكون الدقيق ممتاز.

كوب ونصف حليب، ويمكن استبدالها بثلاث علب من الزبادي السادة.

كوب ونصف الكوب من السكر، ومثلهم من الزيت الذرة النقي.

عدد أربع بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ليمونة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

نستخدم الخلاط الكهربائي في خلط السكر والزيت والحليب معا.

نضع باقي المكونات السائلة وهي الخل والبيض والفانيليا.

ثم نضع الخليط في وعاء عميق، وبعد نضع الدقيق بالتدريج على الخليط، ويجب إضافة البيكنج بودر على الدقيق.

نضع الكيكة في صينية بالمقاس الذي المناسب.

ثم نضع الصينية في وعاء به ماء على النار.

يجب أن تكون الماء تغطي ⅓ صينية الكيكة.

يجب وضع قطعة قماش مبللة على الكيكة لكي تمنع الكيكة من التعرق، وتجعلها هشة ورائعة، علاوة على ذلك لا بد من ترك الكيكة لمدة أربعين دقيقة للتأكد من تمام التسوية، ونجاح الكيكة.

كان هذا هو الحل السحري والذي سوف يبهرك من النتيجة إلا هو طريقة عمل كيكة الحلة بدون استخدام فرن، ومن أهم مميزات كيكة الحلة أنها تجعل الكيكة هشة ومرتفعة، ويمكن تزينها لعمل أحلى تورتة للمناسبات، وكانت هذه أهم التفاصيل وأسرار نجاح كيكة الحلة الرائعة.