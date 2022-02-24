حلوى البرتقال والنشا بدون فرن بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق روعة

حلوى البرتقال والنشا ، من ألذ وأسهل وأشهي الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة أيضا، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا لأن المكون الرئيسي لها البرتقال المعروف بفوائده الكثيرة مثل الوقاية من نزلات البرد وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف وفي المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى الفول السوداني وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى البرتقال والنشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات حلوى البرتقال والنشا

تتكون حلوى البرتقال والنشا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

240 مل من عصير البرتقال الخالي من السكر والمصفى.

بشر برتقالة واحدة.

كوب من السكر (200 جم).

120 جم من النشا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

للتزيين

سكر حبيبات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى البرتقال والنشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها عصير البرتقال والسكر وبشر البرتقال والنشا، ثم نقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى تذوب المكونات.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب بالمضرب اليدوي باستمرار لبعص الوقت.

ثم نضيف الملح والزبدة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد ذلك نحضر قالب مستطيل صغير، ثم نضع بداخله ورقة زبدة.

ثم نوزع الخليط في القالب ونساويه جيدا.

ثم ندخل القالب في الثلاجة ونتركه لمدة بضع ساعات حتى تبرد الحلوى وتتماسك.

بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة ونخرج منه الحلوى.

ثم نقطع الحلوى بالسكينة مكعبات صغيرة ونساويها جيدا.

ثم نغمس الحلوى في السكر.

بعد ذلك نقدم حلوى البرتقال في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد البرتقال

يعد البرتقال من الفواكه والحمضيات الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية، ومن هذه الفوائد الآتي: