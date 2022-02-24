نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الجسم كاملا في دقائق.. أسرع وصفة طبيعية بدون كيماويات لتفتيح المناطق الداكنة والحساسة والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الجسم في أسرع وقت، هناك العديد من النساء التي تبحث كثيراً عن أفضل الطرق لتبيض وتفتيح الجسم، وهذا يجعلهم يقدموا على استخدام مجموعة من الكريمات والمنتجات التي يكون الهدف منها تبيض الجسم ولكن معظمها مواد ضارة جداً تؤدي إلى تلف البشرة والجلد خاصة إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة، حيث تؤثر بعض الكيماويات على مسام البشرة ورطوبة الجلد، و قد ﻻتظهر هذه اﻷعراض مباشرة بعد اﻹستخدام و لكن بعد فترة قصيرة من الوقت و قد ﻻ يمكن علاج هذه التلفيات سريعآ و لذلك جمعت لكِ سيدتي بعض من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض الجسم سريعاً و بدون آثار ضارة تستلزم العلاج.

وصفات طبيعية لتبيض الجسم

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي يتم خلطها مع بعضها وتطبيقها على الجسم بكل سهولة ولها نتائج فعالة كبيرة، ولذلك حرصنا على أن نقدم لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتبيض الجسم وهي:

• وصفة العسل والبابايا

يعتبر العسل من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة فهو يحتوي على مضادات البكتريا التي تقوم بدورها على حماية الجلد، أما ثمرة البابايا فهي مفيدة جداً وتحتوي على أحماض تساعد على التخلص من الخلايا الميتة للجلد، ويتم استخدامها عن طريق إحضار وعاء عميق ونظيف وضيفي له 2/1 كوب من العسل الطبيعي و2/1 كوب من البابايا المهروسة وقلبيهم بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس.

بعد ذلك ابدئي في فرك الجسم بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها يجب أن تقومي بأخذ حمام دافئ، وللحصول على نتائج مرضية يجب أن تقومين بتكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

• وصفة الزبادي والبرتقال

يعمل الزبادي على تلطيف الجسم وتنعيمه أما البرتقال فهو مفيد جداً للجسم ويساعد على تفتيح الجسم وتبيض المناطق الداكنة، ويتم استخدام الخليط عن طريق طحن القليل من قشور البرتقال الجافة لتصبح ناعمة ثم يتم تقليبها في كوب من الزبادي كامل الدسم، وضعي الخليط على الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم فرك الجسم قبل الاستحمام بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

• وصفة الليمون

اليمون غنى بحمض الستريك وهو مبيض طبيعى، كما أن الليمون له رائحة منعشة و حلوة، تستطيعين سيدتى شق ليمونة إلى نصفين متساويين، ثم تجهيز عدد 2 كوب ماء، يجب التأكد من أن درجة حرارة الماء المستخدم هى إما درجة حرارة الغرفة أو ماء دافىء و لكن لا يجب أن يكون ساخن حتى ﻻ يؤذى الجلد ﻷنك سيدتى تقومين بدهن جلدك بحمض طبيعى، أحضرى قطن طبى عالى الجودة و جهزيه فى صورة رقعات مستديرة أو كرات أو يمكنك شراء عبوات إزالة المكياج القطنية من الصيدلية، على كل كوب ماء إعصرى نصف ليمونة و قلبيها جيدآ حتى تمام اﻹمتزاج، قومى بغمز الكرات القطنية أو الرقعات المستديرة حسب راحتك و تفضيلك الشخصى فى كوب الماء و الليمون ثم إفرديها فوق المنطقة المراد تفتيحها، يتم تكرار العملية حتى يتم تغطية المناطق المراد تفتيحها بالكامل، بعد اﻹنتهاء من تغطية المناطق المراد تفتيحها إنتظرى عشرين دقيقة و خلال هذه المدة ﻻ تتعرضين للشمس، بعد العشرين دقيقة قومى بشطف المناطق التى تم تغطيتها بالماء و الليمون