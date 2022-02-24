زي الجاهز.. سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وأروع طعم

طريقة عمل بلح الشام المقرمش، يعتبر بلح الشام من الحلويات التي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، ومن المعروف أن يعشقة الكبار والصغار، وتجد هناك الكثير من الأشخاص وتقوم بشرائه من الخارج نظراً لان عملية تحضيره في البيت لم تنجح مع الكثير من السيدات، لذلك يزداد البحث عن طريقة عمل بلح الشام المقرمش الناجحة والشهية.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

يعد بلح الشام من الحلويات الخفيفة والشهية ويزداد الطلب عليه، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل بلح الشام المقرمش من خلال الآتي:

مكونات عجينة بلح الشام

كوب من الدقيق.

كوب من الماء الفاتر.

بيضتين.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من الفانيليا.

القليل من الملح.

القليل من السكر.

مكونات الشربات

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

عصير ليمون.

خطوات تحضير بلح الشام اللذيذ

تتمثل طريقة عمل بلح الشام المقرمش في الخطوات التالية:

طريقة الشربات: نحضر وعاء على النار ونضع به كلاً من الماء والسكر، وننتظر حتى يغلي ثم يتم وضع عصير الليمون، اتركيه حتى يصبح قوامه متماسك، قم برفعه من على النار واتركه حتى يبرد.

طريقة عجينة بلح الشام: نحضر وعاء متوسط الحجم على النار ونضع به الزيت والسكر والملح واتركه حتى يغلي جيداً، ثم يتم وضع الدقيق المضاف إليه النشا استمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض وتصبح العجينة طرية ومتماسكة.

ترفع العجينة بعد ذلك من على النار ونضع العجين في وعاء آخر، وننتظر حتى يبرد.

احضري المضرب الكهربائي وقم بخفق العجينة ثم يتم وضع البيضة، ونستمر في الخفق مرة أخرى، ثم ضع البيضة الأخرى، ومن ثم نضع الفانيليا واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة طرية.

نضع العجينة بعد ذلك في القمع .

نحضر مقلاة بها زيت غزير بارد ثم يتم وضع أصابع بلح الشام بالزيت.

نترك بلح الشام على النار الهادئة حتى يزداد حجمه ويأخذ اللون الذهبي.

يصفى بلح الشام جيداً ومن الزيت ثم يتم وضعه في الشربات البارد.

يرفع من الشربات ويقدم في الأطباق بعد ذلك.

في النهاية نكون قد انتهينا من طريقة عمل بلح الشام المقرمش بكل سهولة ممكنة.