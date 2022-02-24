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عمر شويل - جدة في 10 دقائق بس بدون فرن هعلمك طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة بأكثر من حشوة هش وخفيف للأطفال - ثقفني
طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة، خبز الحليب من الوصفات الشهية واللذيذة والمحبوبة لدى الكثير،الذي يجعل هذه الوصفة سهلة واقتصادية إن جميع مكوناتها متوفرة في كل منزل, و يمكن تناول الخبز مع المربى أو الشوكولاتة أو يمكن قبل طهيها محشية بالنوتيلا أو بالجبن ، كما إن خبز الحليب غني بالفيتامينات والبروتينات لما يحتويه من عناصر وفوائد كثيرة.
طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفه لعمل خبز الحليب بعجينة هشه وقطنية
مكونات عمل خبز الحليب
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- 5 ملاعق كبيرة من حليب بودرة.
- بيضة واحدة.
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة .
طريقة تحضير خبز الحليب في الطاسه
- نقوم بوضع كل من الحليب السائل، الخميرة، السكر، الحليب البودرة في وعاء عميق ونقلب جيداً.
- نضيف البيضة ونستمر في التقليب،ثم نضيف الدقيق ونقوم بالعجن ونضيف الزبدة تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لدينا عجينة طرية متماسكة.
- ثم نتركها لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى تختمر.
- نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات متوسطة الحجم .
- ثم نقوم بوضع كرات العجين بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة وتغطى وتترك تختمر مجدداً لمدة 60 دقيقة.
- نفرد كرات العجين بحجم مناسب للمقلاة على سطح نظيف،نقوم بدهن مقلاة ببعض الزبدة أو الزيت ونضعها على نار متوسطة.
- نضع العجين في المقلاة وننتظر حوالى 3 دقائق ونقلبه على الجهة الأخرى.
- نقوم بتكرار الخطوة السابقة مع جميع قطع العجين.
طريقة عمل خبز الحليب بالجبنة
طريقة اخري لعمل خبز الحليب الهش بالجبنة
مكونات عمل خبز الحليب بالجبنة
- ملعقة كبيرة من الخميرة .
- ملعقتين كبيرتين من السكر .
- كوب ماء دافئ.
- 5 أكواب من الدقيق .
- 4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة ملح .
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة زبدة .
- كوب حليب سائل.
حشو خبز الحليب بالجبنة
- جبن شيدر مبشورة.
- 1 صفار بيض.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب .
- للتزيين : حبة البركة أو سمسم.
طريقة تحضير خبز الحليب
- في وعاء عميق نقوم بوضع ماء دافئ ونضع فيه السكر و الخميرة ونقلب ونتركهم جانبا لمدة 10 دقائق .
- وفي وعاء عميق نضع الدقيق و الملح والحليب البودرة ونقلب.
- نضيف خليط الخميرة ونضيف البيض و الزبدة ونقوم بالعجن .
- كما نقوم بإضافة الحليب السائل ونستمر في العجن حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة .
- نقوم بتغطية العجين بفوطة قماش واتركيها في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى يختمر .
- ونقوم بتقطيع العجين لكرات صغيرة الحجم، نقوم بفرد كرات العجين على سطح نظيف ونرش قليل من الدقيق.
- نقوم بوضع كمية من الجبن المبشور على أحد جانبي العجين.
- نلف العجين على شكل أسطوانة .
- نقوم برص العجين المحشي على صاج مدهون بقليل من الزيت .
- غطى الصاج بمنشفة و اتركيه جانبا لمدة 35 دقيقة ليختمر مجددا .
- بعد مرور الوقت المحدد نقوم بوضع قليل من حبة البركة على وجه العجين بعد دهنه بالبيض أو الحليب.
- نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها قليل من الزيت وننتظر حتى يسخن.
- نضع قطع الخبز المحشية جبن في المقلاة وننتظر حتى تأخذ لون ذهبي ونقوم بقلبها على الجهة الأخرى.
- نقوم بتكرار الخطوة السابقة مع باقي قطع العجين.
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