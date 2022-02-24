في 10 دقائق بس بدون فرن هعلمك طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة بأكثر من حشوة هش وخفيف للأطفال

طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة، خبز الحليب من الوصفات الشهية واللذيذة والمحبوبة لدى الكثير،الذي يجعل هذه الوصفة سهلة واقتصادية إن جميع مكوناتها متوفرة في كل منزل, و يمكن تناول الخبز مع المربى أو الشوكولاتة أو يمكن قبل طهيها محشية بالنوتيلا أو بالجبن ، كما إن خبز الحليب غني بالفيتامينات والبروتينات لما يحتويه من عناصر وفوائد كثيرة.

طريقة عمل خبز الحليب في الطاسة

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفه لعمل خبز الحليب بعجينة هشه وقطنية

مكونات عمل خبز الحليب

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من حليب بودرة.

بيضة واحدة.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة .

طريقة تحضير خبز الحليب في الطاسه

نقوم بوضع كل من الحليب السائل، الخميرة، السكر، الحليب البودرة في وعاء عميق ونقلب جيداً.

نضيف البيضة ونستمر في التقليب،ثم نضيف الدقيق ونقوم بالعجن ونضيف الزبدة تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لدينا عجينة طرية متماسكة.

ثم نتركها لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى تختمر.

نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات متوسطة الحجم .

ثم نقوم بوضع كرات العجين بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة وتغطى وتترك تختمر مجدداً لمدة 60 دقيقة.

نفرد كرات العجين بحجم مناسب للمقلاة على سطح نظيف،نقوم بدهن مقلاة ببعض الزبدة أو الزيت ونضعها على نار متوسطة.

نضع العجين في المقلاة وننتظر حوالى 3 دقائق ونقلبه على الجهة الأخرى.

نقوم بتكرار الخطوة السابقة مع جميع قطع العجين.

طريقة عمل خبز الحليب بالجبنة

طريقة اخري لعمل خبز الحليب الهش بالجبنة

مكونات عمل خبز الحليب بالجبنة

ملعقة كبيرة من الخميرة .

ملعقتين كبيرتين من السكر .

كوب ماء دافئ.

5 أكواب من الدقيق .

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة ملح .

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة زبدة .

كوب حليب سائل.

حشو خبز الحليب بالجبنة

جبن شيدر مبشورة.

1 صفار بيض.

ملعقتين كبيرتين من الحليب .

للتزيين : حبة البركة أو سمسم.

طريقة تحضير خبز الحليب