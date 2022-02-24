معجزة كريم نيفيا والنشا: لتبييض البشرة لن تتخيل نتائجها2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة كريم نيفيا والنشا ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة كريم نيفيا والنشا لتبييض البشرة لن تتخيل نتائجها الرهيبة2022.

مكونات عمل معجزة كريم نيفيا والنشا لتبييض البشرة بشكل خرافي2022

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير معجزة كريم نيفيا والنشا لتبييض البشرة من اول مرة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم نيفيا.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل علي البشرة بكل سهولة في المنزل للحصول علي بشرة خرافية بشكل جميل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وكريم نيفيا ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الماسك علي البشرة بكل سهولة والحصول علي افضل نتائج فوري وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بكل سهولة حتي تصبح خالية من أي كريمات بالبشرة.

ثم نضيف طبقة من الخليط عليها بتساوي حتي نغطي جميع الوجه والرقبة حتي نحصل علي افضل نتيجة من التفتيح.

نترك الخليط علي البشرة ونتركها لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة ألي 25 دقيقة ثم غسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد معجزة كريم نيفيا والنشا وكيفية الحصول علي افضل نتائج

نتعرف الان علس بعض الفوائد الخاصة بالكريم المعجزة من عند الله في التبييض الفوري من اول استخدام للكريم ونتائج جيدة وهي كالاتي:-