 طريقة عمل الكول سلو في المنزل بكل سهولة مثل محلات كنتاكي

الكول سلو هي من أفضل السلطات اللذيذة ومن المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بجانب الأكلات السريعة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مفيدة للجسم، ويسعى الكثير من السيدات على معرفة طريقة عمل سلطة الكول سلو، لذلك قد نعرض لكم أسهل طريقة لتحضير سلطة الكول سلو.

طريقة عمل الكول سلو

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنك الحصول على سلطة الكول سلو اللذيذة التي يتم تناولها بجانب الأطباق الرئيسية، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

مقدار مناسب من شرائح الكرنب الأبيض أو الأحمر.

2 كوب من الجزر ويكون مبشور بشر ناعم.

مقدار مناسب من شرائح الكابوتشي.

نصف كوب من السكر.

كوب من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من المستردة.

طريقة عمل الكول سلو

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل سلطة الكول سلو اللذيذ بطريقة بسيطة وسهلة ولا تستغرق كثير من الوقت، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الكرنب والجزر، ونخلطهم جيدا ونتركهم.

ثم في وعاء أخر نضع الحليب والمايونيز والسكر والملح والخل والليمون والفلفل الأسود والمستردة ويتم تقليبهم جيدا.

يتم وضع الخليط في وعاء الكرنب والجزر ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

يغطى ويحفظ في الثلاجة لمدة ساعتين قبل تناوله.

مع التقليب مرتين ويقدم مع الأكلات في طبق التقديم.

مكونات أخرى لعمل سلطة الكول سلو

2 ثمرة من الجزر.

ثمرة من الكرنب تقطع شرائح.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من المايونيز.

طريقة التحضير