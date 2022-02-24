نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمها خرافي طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة الطرية وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
دوماً ما تسأل النساء عن أفضل طريقة لعمل كيكة البسبوسة، حيث أنها هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي دوماً ما يفضلها ويعشقها الجميع في كل الأوقات، وفي أغلب الأحيان يزداد البحث عن طريقة عمل كيكة البسبوسة مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أنها تعد من ألذ وأحلى الحلويات على المائدة الرمضانية سواء في العزومات أو الإفطار الجماعي مع الأهل والأصدقاء، لذا سوف نقوم في السطور الآتية بعرض أسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة بمكونات اقتصادية لتكون مثل التي تباع في محال الحلويات، وبالتأكيد سوف تعجب كل من يتذوقها.
تحضير شربات كيكة البسبوسة ومكوناته
لا بد من تحضير الشربات أولاً، وذلك حتى يصبح بارداً، ثم تسقى به البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن، والمكونات كما عبارة عن ثلاثة أكواب من السكر، ثلاثة أكواب من الماء، كذلك نصف ملعقة من عصير الليمون، وجاءت طريقة تحضير الشربات من خلال إضافة ثلاثة أكواب الماء مع ثلاثة أكواب السكر في وعاء فوق النار، وعند الوصول إلى الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون إليهم، يتم يترك الخليط لخمس دقائق، ثم يرفع من فوق النار ويترك جانباً ليبرد.
مكونات كيكة البسبوسة
- واحد كوب من الدقيق، كذلك واحد كوب من السميد.
- كوب من السكر البودر.
- واحد كوب من الزبادي.
- مقدار نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- أيضا نحتاج إلى نصف كوب من الزيت.
- ثلاث بيضات.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الفانيليا.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة
- نقوم أول شيء بوضع الثلاث بيضات اللاتي بنفس درجة حرارة الغرفة مع كوب السكر بداخل وعاء ثم خلطهم جيداً.
- يضاف إليهم كوب زبادي، وكذلك نضيف لهم مقدار نصف كوب الزيت.
- يتم تقليل جميع المكونات السابقة بصورة جيدة، وذلك حتى نلاحظ ذوبان السكر.
- نقوم بإضافة السميد وكذلك جوز الهند، ونقوم بتقليبهم بصورة جيدة.
- يتم إضافة كوب الدقيق وكذلك نضيف البيكنج باودر، كما سوف نضيف الفانيليا.
- تدهن صينية ذات مقاس 22 أو مقاس 23، نقوم بسكب الخليط بداخلها.
- تدخل الفرن على درجة حرارة 200، وذلك لحوالي 10 دقائق، بعد ذلك يتم خفض درجة الحرارة لتكون على 180 درجة مئوية.
- تترك بداخل للفرن لمدة 35 دقيقة.
- بعد خروج الكيكة من الفرن، يتم سكب الشربات عليها فوراً، وذلك حتى تتشرب بشكل جيد من ذلك الشربات، كما يمكن تزيينها باستخدام جوز الهند، وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ