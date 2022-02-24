طعمها خرافي طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة الطرية وبمكونات اقتصادية

دوماً ما تسأل النساء عن أفضل طريقة لعمل كيكة البسبوسة، حيث أنها هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي دوماً ما يفضلها ويعشقها الجميع في كل الأوقات، وفي أغلب الأحيان يزداد البحث عن طريقة عمل كيكة البسبوسة مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أنها تعد من ألذ وأحلى الحلويات على المائدة الرمضانية سواء في العزومات أو الإفطار الجماعي مع الأهل والأصدقاء، لذا سوف نقوم في السطور الآتية بعرض أسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة بمكونات اقتصادية لتكون مثل التي تباع في محال الحلويات، وبالتأكيد سوف تعجب كل من يتذوقها.

تحضير شربات كيكة البسبوسة ومكوناته

لا بد من تحضير الشربات أولاً، وذلك حتى يصبح بارداً، ثم تسقى به البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن، والمكونات كما عبارة عن ثلاثة أكواب من السكر، ثلاثة أكواب من الماء، كذلك نصف ملعقة من عصير الليمون، وجاءت طريقة تحضير الشربات من خلال إضافة ثلاثة أكواب الماء مع ثلاثة أكواب السكر في وعاء فوق النار، وعند الوصول إلى الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون إليهم، يتم يترك الخليط لخمس دقائق، ثم يرفع من فوق النار ويترك جانباً ليبرد.

مكونات كيكة البسبوسة

واحد كوب من الدقيق، كذلك واحد كوب من السميد.

كوب من السكر البودر.

واحد كوب من الزبادي.

مقدار نصف كوب من جوز الهند الناعم.

أيضا نحتاج إلى نصف كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة