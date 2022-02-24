زنجر الدجاج المقرمش أطعم وأنضف من الجاهز بمكونات بسيطة .. تعرفي على سر الخلطة

زنجر الدجاج المقرمش من الوصفات المختلفة في تحضير الدجاج ويحرص الكثير من الأشخاص على تناوله في المطاعم حيث يكون ذو مذاق مختلف، ومع ذلك من السهل تجهيزه في البيت بطريقة سهلة وبنفس طعم المطاعم وإليكم خلال هذا المقال سر تحضير هذه الوصفة.

طريقة زنجر الدجاج المقرمش مثل المطاعم

اتبعي الخطوات التالية واستخدمي المقادير المناسبة من جميع المكونات للحصول على هذه الوصفة أفضل من المطاعم.

مقادير خليط التتبيلة:

كيلو من أوراك الدجاج مخلية.

كوبان من الزبادي.

ربع كوب من الشطة السائلة.

نصف كوب من ماء مخلل الخيار.

رشة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من المستردة.

رشة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من الملح.

خليط التغطية:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

رشة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة الحمراء.

بيضتان.

نصف كوب من الماء.

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش

للحصول على وصفة الدجاج المقرمش مثل مذاق مثل زنجر الدجاج المقرمش في المطاعم اتبعي الخطوات التالية: