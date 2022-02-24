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عمر شويل - جدة زنجر الدجاج المقرمش أطعم وأنضف من الجاهز بمكونات بسيطة .. تعرفي على سر الخلطة - ثقفني
زنجر الدجاج المقرمش من الوصفات المختلفة في تحضير الدجاج ويحرص الكثير من الأشخاص على تناوله في المطاعم حيث يكون ذو مذاق مختلف، ومع ذلك من السهل تجهيزه في البيت بطريقة سهلة وبنفس طعم المطاعم وإليكم خلال هذا المقال سر تحضير هذه الوصفة.
طريقة زنجر الدجاج المقرمش مثل المطاعم
اتبعي الخطوات التالية واستخدمي المقادير المناسبة من جميع المكونات للحصول على هذه الوصفة أفضل من المطاعم.
مقادير خليط التتبيلة:
- كيلو من أوراك الدجاج مخلية.
- كوبان من الزبادي.
- ربع كوب من الشطة السائلة.
- نصف كوب من ماء مخلل الخيار.
- رشة من بودرة الثوم.
- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.
- مرقة الدجاج.
- ملعقة صغيرة من المستردة.
- رشة من الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من الملح.
خليط التغطية:
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- رشة من بودرة البصل.
- ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من الشطة الحمراء.
- بيضتان.
- نصف كوب من الماء.
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش
للحصول على وصفة الدجاج المقرمش مثل مذاق مثل زنجر الدجاج المقرمش في المطاعم اتبعي الخطوات التالية:
- نغسل أوراك الدجاج جيداً ثم نتبعها في محلول الماء والليمون لمدة ساعة.
- نحضر تتبيلة الدجاج عن طريق خلط مكونات التتبيلة مع الزبادي.
- نضع أوراك الدجاج في التتبيلة ثم نحفظها في الثلاجة لمدة ست ساعات.
- نحضر خليط التغطية عن طريق خلط الدقيق والنشا ونتبل بالملح والفلفل الأسود، والثوم البودر، والبصل البودر، والشطة، والبيكنج بودر ثم نقلب المكونات.
- نقسم خليط الدقيق بشكل متساوي في طبقين في أحدهما نضيف البيض ونصف كوب ماء ونخلطهم معا ًًلتكوين خليط سائل للتغطية وخليط جاف.
- أولاً نضع الدجاج في الخليط السائل ثم في الخليط الجاف حيث نقلبها في الخليط الجاف حوالي 10 مرات ليغطي الجهتين.
- ننفض الدجاج من الدقيق ثم نحمرها في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة تصل نحو 180 درجة.
- نخرج زنجر الدجاج المقرمش على شبكة.
- تقدم في الأطباق بجانب صوص مايتي زنجر أو الصوص المفضل لديكم.
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