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طريقة كفتة مشوية كفتة الحاتي في صينية الفرن، تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات الشعبية المطلوبة دائما ويكثر الطلب عليها في محلات الحاتي وتعد من الوجبات التي يفضلها الكثير منا وتحتوي على نسبة كبيرة من القيمة الغذائية وغنية جدا بالبروتين ولها طعم بمذاق خاص لا يقاوم وتختلف كفتة اللحم عن اغلب وصفات اللحوم الأخرى من حيث الطعم والشكل، وكفتة المحلات كفتة الحاتي دائما ما تختلف في الطعم عن الكفتة التي تعد في المنزل ويكثر البحث عن وصفات وطريقة عمل كفتة المحلات ذات الطعم المبهر وسنقدمها لكم بالتفصيل مع أسرار الحاتي لعمل الكفتة بتكات كفتة الحاتي.
طريقة كفتة مشوية بالفرن بالصينية
سنحضر معكم كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية من دون أي مكونات خارجية الوصفة الأصلية لعمل الكفتة التي يعتمدها الحاتي والمحلات في المطاعم ستملأ بيتك رائحة كفتة الحاتي.
مكونات كفتة في صينية الفرن
- نحتاج إلى كيلو من اللحم المفروم البقري مع نسبة من الدهن.
- بصلة كبيرة الحجم مبشورة ناعمة.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
تحضير عمل كفتة الحاتي المشوية بالفرن بأسرار المحلات
- أولا أحضري الكبة وضعي عليها اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود، ويطحن المكونات جيدا فرم ناعم حتى تختلط المكونات.
- ثم تصبح عجينة الكفتة ناعمة بدون تكتلات وتشكل بسهولة وقبل أن يوضع البصل المفروم على اللحم المفروم يعصر البصل جيدا ليتخلص من الماء ويترك جانبا.
- ثم يوضع مزيج اللحمة في وعاء عميق وتغطى بكيس من البلاستيك وتدخل عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك.
- ثم يسخن الفرن على درجة حرارة عالية وتدهن الصينية بالقليل من الزيت، ويخرج خليط اللحمة المفرومة من الثلاجة وتشكل على شكل أصابع كفتة بحجم متوسط بأحجام متساوية.
- ترص قطع أصابع الكفتة في صينية الفرن المدهونة بالزيت وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق، تخرج الصينية من الفرن وتقلب على الجانب الأخر وتترك داخل الفرن لمدة 10 دقائق أخرى حتى تأخذ لون بني داكن.
- تخرج الكفتة من الفرن وترص على طبق التقديم عليه ورق البقدونس وورق الجرجير وتقدم كفتة اللحم مشوية بالفرن مع سلطة الطحينة.
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