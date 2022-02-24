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عمر شويل - جدة بسكويت الشاي علي أصوله بطعم شهي ولا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات - ثقفني
بسكويت الشاي من ألذ وأشهي أنواع المخبوزات المفيدة للصحة والجسم بشكل كبير، والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمنتشر تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بصورة كبيرة، وبسكويت الشاي له العديد من الطرق والأشكال المختلفة والمتنوعة والذي يمكن عمله بكل سهولة في المنزل وبأقل تكلفة وجهد، وكما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة، ولذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمله بشرط أن تكون صحيحة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي بسكويت الشاي.
طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناته
المكونات
- بيضتين.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.
- نصف كوب من زيت الطعام النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير، ونضع به البيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.
- ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.
- عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.
- ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتبع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.
- عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.
- وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.
- نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.
- نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.
- بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها.
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