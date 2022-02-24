نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عمل بسكويت العشر دقائق الشهي المقرمش للأطفال بأقل تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة وصفة عمل بسكويت العشر دقائق الشهي المقرمش للأطفال بأقل تكلفة - ثقفني
بسكويت العشر دقائق من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمقارنة البسكوتات الأخرى، ولاسيما أنها المنقذ في حالة الطوارئ والجوع ويمكن استخدامها كوجبة أساسية في الإفطار مع فنجان الحليب، وبالرغم من أن طرق إعداد البسكويت متنوعة إلا أن هذه الطريقة هي الأكثر استخداما حول العالم، ونتعرف سويا على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل المحبب للأطفال والحصول على نتيجة متميزة بأقل الإمكانيات.
مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل
تعتبر مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق بسيطة وسهلة جدا ويمكن مضاعفتها للحصول على كمية أكبر فهذه المكونات تكفي لعمل مقدار واحد فقط، وإليكم هذه المكونات البسيطة:
- كوبين ونصف من الدقيق متعدد الأغراض.
- رشة ملح.
- كوب كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب سكر مطحون ناعم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- رشة فانيليا.
- نصف كوب من النشا الذرة.
- نصف ملعقة بيكينج بودر.
- ملعقة كبيرة كاكاو خام “اختياري”.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في البيت
- نحضر عجان كهربائي أن كان متوفر ونضع الزبدة والسكر ونخفق لمدة ثلاث دقائق عند الحصول على اللون الأبيض، نضيف البيضة والفانليا.
- عندما تتداخل المكونات معا نضيف الدقيق بعد نخلة مع البيكنج بودر، فضلا عن النشا ونضيفه تدريجيا.
- عند تشكيل عجينة طرية نجمعها باليد ونضعها في ورق نايلون داخل الثلاجة لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.
- يمكن تقسيم العجين إلى نصفين ونضع ملعقة الكاكاو على نصف الخليط وندمجهم بملعقة لبن.
- نحضر صينية ونضع بها ورقة زبدة، ونفرد العجين ونشكله بالقطاعات الخاصة أو بالطريقة الأفضل لكي سيدتي.
- نسخن الفرن ونضع البسكويت بشكل مرصوص على الصينية وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يستوي ويحصل على اللون الذهبي المطلوب نتركه على الصينية حتى يبرد تماما دون تحريك حتى لا يتكسر.
- ننقله براحة تامة في طبق التقديم، أو نرصه بالواحدة في علبة للحفظ.
- يتم حفظ الكمية في علبة محكمة الغلق بالمطبخ أو بدرجة حرارة المطبخ.
- كما يمكن الاستغناء عن الدقيق واستبداله بالشوفان الناعم.
- يقدم بسكويت العشر دقائق كوجبة إفطار أو سناكس مع القهوة والشاي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ