خبز الحليب الياباني أشهي وألذ خبز بمكونات بسيطة

يعتبر خبز الحليب الياباني ، من أحلي وأطيب المخبوزات والمعجنات الطرية الشهية واللذيذة، والتي يعشقها الجميع ويحبها الكبار والصغار، وتستطيع الأمهات تحضيره في المنزل بكل سهولة وبساطه، بدل من شرائها جاهزة فهي تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، ولن تأخذ وقت طويل في عملها، وهي من أروع أنواع المخبوزات التي تمتلك قوام هش وخفيف مثل القطن، وطعم رائع جداً مما تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في شرائها وخاصة الأطفال، لذا نحن سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل خبز الحليب الياباني بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل خبز الحليب الياباني



هيا نتعرف من هنا علي مقادير هذا الخبز اللذيذ والطري وهي كالاتي:-

نصف كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 أكواب إلا ربع من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة من الزبدة بدرجة حراره الغرفة.

بيضة واحده.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير خبز الحليب الياباني في المنزل بأسط الخطوات وهي كالتالي:-

في وعاء نضع نصف كوب من الماء الدافئ وملعقتين من الدقيق ونقلب جيداً، ثم يوضع على نار هادئة ونقلب حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. بعد ذلك في العجان الكهربائي، نقوم بوضع الدقيق والملح، والسكر والحليب البودر والخميرة ونخلط جيداً. ثم نقوم بإضافة المواد السائلة الحليب الدافئ، ومعجون الماء والدقيق السابق، والزبدة والبيضة ونعجن لمدة ٥ دقائق حتى نحصل على عجينة لينه وطرية. توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم تقسم العجينة إلي ثلاث كرات متساوية الحجم، ثم تفرد القطعة على شكل بيضاوي، ثم نطوي الأطراف إلي الداخل ونلفها رول، ونقفل الطرف الأخير جيداً. وعند الانتهاء ترص في صينية مستطيلة مدهونة بالزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض والحليب، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي تخرج وتغطي، وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بجانب كوب من الشاي بألف هنا وشفا.

طريقة عمل خبز البالون الهش

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الخبز اللذيذ وهي كالاتي:-