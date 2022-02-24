السينابون حلى لفائف القرفة اللذيذة بصوص الكراميل والشوكولاتة

يعتبر السينابون من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الشهي مع سهولة التحضير فبدلًا من أن يتم شرائه من الخارج يمكن أن يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة وفيما يلي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير السينابون بصوص الكراميل والشوكولاتة.

تحضير السينابون حلى لفائف القرفة بصوص الكراميل والشوكولاتة.

يتم تحضير السينابون أو حلى لفائف القرفة كما يطلق عليها بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي في السطور التالية تلك المقادير.

مكونات السينابون حلى لفائف القرفة

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. نصف ملعقة من محسن الخبز في حالة تواجده. ربع كأس من الزيت النباتي. نصف كأس من زبد المكعبات. كأس من اللبن للعجن. ملعقتان من الخميرة. ملعقتان من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. أربعة بيضات بدرجة الغرفة. سكر خشن ويفضل يكون سكر بني. قرقة مطحونة. صوص كراميل أو صوص شوكولاتة.

خطوات تحضير السينابون بصوص الكراميل والشوكولاتة

يتم تحضير السينابون بخطوات بسيطة غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير السينابون لفائف القرفة

يتم نخل الدقيق ثم يتم وضع الملح والزيت مع نصف كأس من الزبدة والبيض. القيام بدعك الخميرة مع ملعقتين من السكر ثم يتم إضافة اللبن. يتم خلط المقادير مع بعضها البعض ثم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة ملساء. يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح قبل تشكيلها. بعد ذلك يتم فرد العجينة بالنشابة على السطح ثم يتم دهنها بالزبدة والسكر والقرفة ويتم لفها في شكل السويسرول. القيام بتقطيعها ثم يتم الحصول على صينية ويتم ترك العجينة فيها لحين أن تختمر. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن يحمر وجها ثم يتم وضع صوص الكراميل أو الشوكولاتة.

طريقة تحضير صوص الكراميل

القيام بخلط كأس من السكر مع كمية قليلة من المياه ثم يتم رفعه على النار لحين الحصول على اللون الذهبي ثم يتم إضافة كأس من الكريمة اللباني أو نصف كأس من اللبن مع ملعقة من الزبدة.