بكوب من اللبن اعملي الجبنة المثلثات في البيت بمكونات اقتصادية مثل الجاهزة

تعد الجبنة المثلثات من أكثر أنواع الجبن المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز مثل الجاهزة، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جدا وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، ايضاً يمكن استخدام هذه الجبنة لعمل الكثير من وصفات الطعام المختلفة، كما انها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وخاصتا الأطفال لذلك ينصح بتناولها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبنة المثلثات الشهية في المنزل.

مقادير عمل الجبنة المثلثات

تحتوي الجبنة المثلثات على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من اللبن.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة المثلثات الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع اللبن مع الزيت والخل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان الدقيق مع الاستمرار بالخلط حتى يتجانس الخليط، ثم نضع الخليط في إناء ونضعه على النار مع التقليب. ثم نقوم بإضافة رشة من الملح مع التقليب حتى نحصل على خليط سميك، بعد ذلك نقوم بصبه في علبة على شكل دائرة. بعد ذلك نضع العلبة في الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم ثم نقوم بتقطيعها إلى مثلثات وتصبح جاهزة للاستخدام. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى جبنة مثلثات لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

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